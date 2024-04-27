Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili

2- Tenis Stili

Biraz atletik giyimde yanlış bir şey yok; özellikle de bu stil bir şekilde şık göründüğünde. Tenis stilinin de böyle bir şey olduğu ifade ediliyor.

Kişisel stilist Kendra Sharpe bu akımla ilgili, "Harika olan şey, sanki şehirdeki tenis kulübünden yeni çıkmış gibi görünüyorsunuz ve aynı zamanda havalı bir kız havası da verebiliyorsunuz" ifadelerini kullanıyor.

Sharpe, mükemmel tenis stili görünümüne ulaşmak için örgülü bir kazak ve bazı spor ayakkabılarla birlikte tenis eteği giymeyi öneriyor.