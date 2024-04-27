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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı

        Son dakika haberi Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı

        İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan incelemede, Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçalarından alınan DNA, kızıyla eşleşti.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 27.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:20
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        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 gündür arama çalışmaları devam eden Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler, kızından alınan DHA ile eşleşti. Ayrıca arama çalışmalarının olduğu bölgede bir kemik ve gömlek parçası bulundu.

        Balıkesir’in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında 312 gün sonra kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg’e ait çıktı.

        Bölgede 4 gündür yapılan arama çalışmalarında dün 1 kemik parçası daha bulunurken, 30 kilometrekarelik alan, 3 kadavra arama köpeği ile taranıyor. 61 jandarma personeli, tırmıklarla da çalıların arasında arama yapıyor.

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        312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

        Berzeg’in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan’da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile biri parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

        Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemeler incelenmek üzere alındı.

        ÜZERİNDE DOKU OLMAYAN KEMİK PARÇALARI İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

        Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi. Kemik parçaları ile Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg’den alınan kan örneği eşleştirilecek.

        DÜN 1 KEMİK PARÇASI DAHA BULUNDU

        Arama çalışmalarının 3’üncü gününde, 1 kemik parçası daha bulundu. 23 Nisan’da Berzeg’e ait malzemeler ve kıyafet parçaları ile ona ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu dere kenarının çevresindeki 300 metrelik alanda kadavra arama köpekleri ile çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin, tırmıklarla baktıkları çalıların arasında bulduğu, 10 santimetre uzunluğundaki kemik parçasının da İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

        DNA EŞLEŞTİ

        İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeye göre; bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı. DNA eşleşmesi için Berzeg'in kızı örnek vermişti.

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