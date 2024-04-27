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        Haberler Yaşam Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!

        Titanik'teki en zengin adamın cansız bedeninden çıkan altın saat açık artırmada

        Titanik'te hayatını kaybeden ve dönemin şartlarında dünyanın en zenginleri arasında kabul edilen John Jacob Astor'ın cansız bedeninden çıkan altın cep saati açık artırmada satışa sunuluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:00
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        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
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        Titanik'in batmasıyla hayatını kaybeden dönemin en zengin kişilerinden biri olan John Jacob Astor'ın altın cep saati, İngiltere merkezli müzayede evi Henry Aldridge & Son tarafından Titanik ve Taşımacılık Hatıraları adlı koleksiyonun bir parçası olarak açık artırmada satışa sunuldu.

        Altın saate, yaklaşık 190 bin dolar değer biçildi.

        DÖNEMİN ŞARTLARINDA 87 MİLYON DOLAR SERVETİ VARDI

        Öte yandan Titanik'ten kalma keman, cüzdan, bir çift kol düğmesi gibi çok sayıda hatıra da açık artırmada sahiplerini bulacak.

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        47 yaşındaki John Jacob Astor, dönemin ekonomik şartlarında 87 milyon dolar servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer almaktaydı.

        Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 14 Nisan 1912 tarihinde Titanik'in buz dağına çarpmasıyla başlayan olaylarda Astor’un, eşini kurtarma botuna bindirdiği ve sırasının gelmesini beklerken güvertede başka bir kişiyle sohbet ettiği görülmüştü.

        KİMLİĞİ CEKETİ SAYESİNDE TESPİT EDİLDİ

        Astor’un cansız bedeni yedi gün sonra sudan çıkartılmış ve o zamanlar adet olduğu üzere ceketinin yakasına işlenen baş harflerinden kimliği tespit edilmişti.

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        #Altın saat
        #Titanik
        #açık artırma
        #titanikteki en zengin adam
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