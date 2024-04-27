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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: 3 büyükşehirde hava durumu: Anadolu'da kırkikindi zamanı!

        3 büyükşehirde hava durumu: Anadolu'da kırkikindi zamanı!

        Türkiye'yi geçtiğimiz hafta etkileyen çöl tozları yerini temiz havaya bıraktı. Marmara'da etkili olan poyraz kirli havayı temizlerken, sıcaklıkları da düşürdü. Ankara'da ve Anadolu'da ise kırkikindi zamanı geldi. Bölgede bol yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de ise yağış yok, bahar havası sürüyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel aktardı...

        Giriş: 27.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:20
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        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
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        Bu cumartesi Anadolu geneline yayılmış, zaman zaman gök gürültüsü eşliğinde yağmur yağıyor.

        Doğu Akdeniz üstünden yine toz taşınımı var fakat bu kez Güneydoğu Anadolu ile sınırlı kalacak, bu alanda hava kalitesi düşük.

        3 BÜYÜKŞEHİRDE HAFTASONU

        Marmara başta olmak üzere batı ve kuzey bölgelerdeki tozlu hava ise yerini daha temiz, poyrazdan gelen havaya bıraktı.

        İstanbul’da bu serinlik hissediliyor, yarın sabah erken saatlerde İstanbul’da gök gürültülü yağış ihtimali var. Adalar çevresinde, Kocaeli ve Yalova etrafında yarın sabah-öğlen arasında yağış kuvvetli olabilir. Bu alanda lokal olarak dolu da yağabilir.

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        İstanbul’da pazar sabahı erken saatte yağmur yağıp geçmiş olabilir, pazarın öğleden sonrası ise hava bulutlu, sıcaklıklar 15°C hissediliyor.

        Ankara’ya kurak ve sıcak günlerden sonra, yarından itibaren bahar sağanaklarıyla daha serin bir hava geliyor. 30°C’ye çıkıp yaz gibi ısınan Ankara, yeni haftayı 20°C’lerde geçirecek.

        İzmir’de gelecek 5 gün yağmur beklenmiyor, hava sıcaklıkları gündüz 23 ila 27°C arasında değişecek. Antalya’da da yağış yok, yaz havası gelecek günlerde pek değişmiyor.

        KIRKİKİNDİ ZAMANI

        İlkbahar mevsiminde en sık gördüğümüz şimşekli gök gürültülü öğlen yağışları başlıyor. Halk arasında kırkikindi yağmurları ismiyle anılan bu yağmurlu günler özellikle Anadolu’da yaşanacak. Ankara, Konya, Kayseri, Malatya, Erzincan, Sivas, Nevşehir, Diyarbakır gibi geniş arazileri olan şehirler, güneşin doğmasıyla hızla ısınıyor. Isınan karalar, hemen üstündeki havayı da ısıtarak yükselmeye meylettiriyor (meteorolojide konveksiyon). Bu yüzden öğlen saatleri aranan yükselici hareket, enerji mevcut oluyor. Fakat yukarı seviyede hava halen soğuk, üst seviyelerde yer alan bu soğuk katmanlar sayesinde derin bulutlar gelişebiliyor.

        EN YAĞIŞLI DÖNEM

        Gelecek 1 ay boyunca Anadolu, yıl içindeki en bereketli, en çok yağmur aldığı günleri yaşayacak. Geçtiğimiz yıl Ankara’da bu bahar sağanakları neredeyse gerçekten 40 gün sürmüştü. Öğlen saatleri kuvvetlenip bazen akşam 19-20 sularına kadar sürebilen yağmurlar ile Mayıs ayını bereketli geçirebilirsek çok iyi olacak. Bu yıl Nisan’da hiç yağmur görmemiş, kupkuru toprak nefes alır.

        Son kış zaten kar da yağmadı ve dağların arasından akan sular, bu yıl kar erimeleri ile yeterince beslenemedi, akarsularımız bu bahar cılız akıyor.

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