OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar 14:15'te yayında

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Habertürk TV'nin otomobil ve teknoloji odaklı yeni programı OtoTekno, ikinci bölümü ile ekrana geliyor.

Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunduğu programın bu haftaki bölümünde, iki isim son dönemin yükselen trendi olan SUV bir otomobili tüm yönleri ile inceliyor.

#OtoTekno'da bu hafta Yiğitcan Yıldız dinamik tasarımı ve son teknoloji eklentileriyle öne çıkan otomobille sürüş testine çıkıyor. @Cozenen E Tipi prizle bile doldurulabilen hızlı şarjlı elektrikli motosikleti tanıtıyor. #OtoTekno Pazar 14:15'te Habertürk TV'de. pic.twitter.com/T9pBFRX7Ah — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 26, 2024

OtoTekno'nun yeni bölümünde, izleyenlere yüzde yüz elektrikle çalışan bir motosiklet modeli de anlatılacak.

Mobilite dünyasından öne çıkan gelişmelerin de aktarıldığı OtoTekno Pazar 14:15'te Habertürk TV'de.