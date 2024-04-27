OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar 14:15'te yayında
Otomobil ve teknolojiyi buluşturan program OtoTekno, ikinci bölümü ile ekrana geliyor. Programın bu haftaki bölümünde, Türkiye'ye yeni giriş yapan bir SUV model hakkında merak edilen sorular yanıt bulacak. Ayrıca, elektrikle çalışan motosiklet de tüm yönleri ile ele alınacak. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunduğu OtoTekno Pazar 14:15'te Habertürk TV'de...
Habertürk TV'nin otomobil ve teknoloji odaklı yeni programı OtoTekno, ikinci bölümü ile ekrana geliyor.
Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunduğu programın bu haftaki bölümünde, iki isim son dönemin yükselen trendi olan SUV bir otomobili tüm yönleri ile inceliyor.
OtoTekno'nun yeni bölümünde, izleyenlere yüzde yüz elektrikle çalışan bir motosiklet modeli de anlatılacak.
Mobilite dünyasından öne çıkan gelişmelerin de aktarıldığı OtoTekno Pazar 14:15'te Habertürk TV'de.