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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir

        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı. Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi. Toplantı sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Fenerbahçe tüm isimlerin önündedir. Hiç kimsenin kişisel ihtiraslarının kurbanı Fenerbahçe olamaz. Fenerbahçe herkesin önündedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:57
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        • 1

          Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminin ardından açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Toplantı sonunda kürsüye çıkarak konuşma yapan Başkan Koç, "Seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel bir süreci hep birlikte tamamladık. 1590 kişi oy kullandı. Bu seçime de çok ilgi vardı aldığımız seçimlerden. Çok adaylı seçimlere çok önem veriyoruz. Rekabetin getirdiği kaliteye önem veriyoruz. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu'nun da çok adaylı seçimli olmasını diliyoruz. Tam bir Fenerbahçe demokrasisi kültürü oturtmaya çalıştık. Fenerbahçe'nin iftihar edeceği bir günü daha tamamlıyoruz. Emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma ve profesyonellere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        • 3

          "BİZİ KİMSE YIKAMAZ"

          "Gerek 2 Nisan'da yaptığımız genel kurul, gerek bugün yaptığımız bugün seçim üyelerimize gösterdikleri ilgiden teşekkür etmek istiyorum. Bir ve beraber olduğumuzda, yıkamayacağımız duvar yoktur, bizi kimse yıkamaz deriz. Oluşan birlik ve beraberliğin kırılgan olduğunu görüyoruz. Herkesin birlik ve beraberlik için çorbada tuzunun olması gerekiyor."

        • 4

          "3 TEMMUZ, UNUTMAMALIYIZ"

          "Şekip Bey 3 Temmuz'a değindi. Aslında biz 3 Temmuz'u kulübümüze yapılan haksız saldırıları, bu birlik ve beraberlikle bertaraf ettik. Onu unutmamalıyız, onu hep canlı tutmalıyız."

        • 5

          "FENERBAHÇE HERKESİN ÖNÜNDEDİR"

          "Son birkaç yılda camiamıza göz göre göre saldırılar yapılıyor. Bu saldırılara sessiz kalanlar, mücadelemiz için attığımız adımları itibarsızlaştıranlara, şunu söylemek istiyorum, Fenerbahçe tüm isimlerin önündedir. Hiç kimsenin kişisel ihtiraslarının kurbanı Fenerbahçe olamaz. Fenerbahçe herkesin önündedir."

        • 6

          "ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR"

          "Bu akşam önemli bir maçımız var. Bu hafta sonu çok önemli müsabakalarımız var. Derbi maçımız var. Tüm takımlarımızın ve sporcularımızın Allah yolunu açık etsin. İnşallah hafta sonunu mutlu bir şekilde tamamlarız."

        • 7
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