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İYİ Parti 5'inci Olağanüstü Kurultayı başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevden ayrılma kararının ardından genel başkanlık için Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışıyor.

"Hür ve müstakil" olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, il bazında sadece Nevşehir'i kazanan İYİ Parti, ayrıca 23 ilçe 7 belde de başarı gösterdi. Seçimin ardından sonuçları değerlendiren Genel Başkan Meral Akşener, seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı.

Daha sonra Akşener, "Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" ifadesini kullanarak, 27 Nisan'da yapılacak Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. REKLAM

GENEL BAŞKANLIK İÇİN 4 ADAY VAR Bu süreçte partide 5 yıl boyunca Teşkilat Başkanlığı görevini yürütmüş ve şu anda Grup Başkanı olan Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz genel başkanlık için adaylığını ilan etti. İLK İKİ TURDA SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR İYİ Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1300 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan genel başkan seçilecek. Kurultayda, ilk iki turda aranan çoğunluk bulunamazsa üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda ise en çok oyu alan iki aday yarışacak ve en fazla oyu alan genel başkan olacak. Kurultayda, delegeler önce genel başkanı seçecek daha sonra yetkili kurulları belirlemek için sandığa gidecek. Bu kapsamda da delege 50'si asıl 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek. Kurultayda genel başkan seçilen kişi ilk olarak GİK içinden Başkanlık Divanını oluşturacak.

DİVAN BAŞKANI ŞÜKRÜ KULEYİN OLACAK ATO Congresium'da gerçekleştirilecek kurultayın Divan Başkanlığını, adayların ortak mutabakatıyla Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin'in yapması bekleniyor. REKLAM Kurultayda birden fazla aday olduğu için tüzük çerçevesinde her aday için ayrı oy pusulası kullanılacak. Buna göre, kurultayda, Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz ise kırmızı renkli pusula ile temsil edilecek. Adayların konuşma sırasının kurayla belirleneceği kurultayda, her adayın konuşması en fazla 40 dakika olacak. SEYİRCİ ALINMADI İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, 5. olağanüstü kurultayına izleyici alınmayacağını bildirdi. Organizasyon komitesi ve genel başkan adayları Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, Müsavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz'un katılımıyla toplantı yapıldığını aktaran Olgun, toplantıda aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, salonun fiziki şartları ve kapasitesinin de dikkate alınarak kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmemesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

AKŞENER'DEN AÇIKLAMALAR Aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener kurultayda şunları söyledi: "Bu kürsüden son kez konuşuyorum. Emaneti devretme günü. Sahip olduğum ahlaki değerleri, Cumhuriyetin temel değerlerini gözeterek sorumluluklar aldım. Mesele millet, memleket olduğunda inandığım yolda yürümekten çekinmedim. Milletin hakkı, devletin itibarı için karşısında durduklarımın parmak sallayan elleri beni durduramadı. Cazip teklifleri beni susturamadı. Makam vaatleri beni durduramadı. Bugüne kadar verdiğim tüm kararların, sorumlulukların hep arkasında durdum. Benim için esas mesele haklı çıkmam değil, milletimizin çırak çıkmamasıydı. Türkiye'nin 5 yılını daha kaybetmemesiydi. Gelelim 2024'e. 31 Mart seçimlerine hür ve müstakil olarak girdik. Bu karar bizim için fabrika ayarlarımıza dönmek demekti. İYİ Parti'yi iki kutba mahkum edilen Türk siyasetinin yaşam odası olması için kurduk. Milletimize yeni bir seçenek sunmak için kurmuştuk. Ben de bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın da elbette arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın farkındaydım. Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. SON KEZ KARŞINIZDAYIM Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin farkındaydım. Türkiye'nin alıştırılmış normallerinin dışında, bedel ödeme sırasında en önde karşınızda duruyorum. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba, pazarlığa, sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip etsin. Biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçerek geldik. Önümüze örülen barikatları, engelleri, tel örgüleri aşarak geldik. Adressiz kurşunlara direnerek geldik. Türkiye iyi olacak diye yola çıktık. Bir memleket meselesi dedik; il il, ilçe ilçe dolaştık. Genel Başkan adaylarımıza başarılar diliyor, kurultayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allahaısmarladık."