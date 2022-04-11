Toyota, Türkiye'de yeni bir garanti uygulamasını devreye aldığını duyurdu. 'Garanti ON' adı verilen yeni uygulamadan 10 yaşın altındaki tüm Toyota kullanıcıları yararlanabilecekleri açıklandı.

Verilen bilgiye göre, mevcut garanti sistemini 10 yıla kadar uzatabilecek bu yeni uygulamayla, kullanıcılar otomobillerinin kaçıncı sahibi olursa olsunlar ve daha önce periyodik bakımları için yetkili servislerine gelmemiş olsalar dahi sisteme dahil olacaklar.

Öyle ki, yeni sistemde, 10 yaş altındaki tüm Toyota sahipleri, periyodik bakımları için araçlarını yetkili servislere götürerek, koşulları sağlayan araçları için hiç bir ücret ödemeden '1 yıllık garanti' hakkını elde edebilecek.

Bu uygulamayla 1 yıl/15 bin kilometre veya 1 yıl/10 bin kilometre daha garanti hakkı kazanacak olan kullanıcıların, her periyodik bakım ile araçlarını 10 yıl/160 bin km'ye kadar ücret ödemeden 'Garanti ON' uygulamasıyla garanti altına alabilecekleri kaydedildi. Aynı şartlar, Toyota bünyesindeki Japon premium otomobil üreticisi Lexus'un araçları için de geçerli olacak.

'İKİNCİ EL DEĞERİNİ ARTIRACAK'

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yeni garanti sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Amacımız sokaktaki Toyotalara sahip çıkmak. Piyasada özellikle garanti süresi bitmiş ve ikinci el araçların bakımları yetkili servisler yerine üçüncü kişiler tarafından yapılıyor. Bu otomobilleri yetkili servislere çekmek istiyoruz. Bu sistemi devreye alırken uygulamanın bütün avantajlarının yanında kullanıcılarımız, trafikte tam güvenliğin sağlanması için bakımlarını yaptırırken, garanti süresi her bakımdan sonra 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak. Böylelikle “Garanti ON” uygulamasıyla Toyota kullanıcıları mevcut garanti sistemini 10 yıla kadar uzatabilecekler" diye konuştu.

Uygulama kapsamına giren araçların ikinci el değerinin artacağına işaret eden Bozkurt, "Çünkü kullanıcılarımız otomobillerini sattıklarında garantili satacakları için bu durum kendilerine ikinci el değerinin artışı olarak yansıyacak. Yeni alıcı da böylelikle garantili araç satın alma avantajını elde edecek" diye konuştu.

Marka olarak yeni bir dönemin öncülüğünü yaptıklarını da belirten Bozkurt, "Bu sistemle Toyota kullanıcılarının her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bu yenilik artık bizim servis geleneğimiz olacaktır. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak bu uygulamadan yararlanmaları için otomobillerinin kaçıncı sahipleri olurlarsa olsunlar kendilerini servislerimize davet ediyoruz. Orijinal yedek parçalar, teknisyen kadromuzla sektörde yeni bir döneme giriyoruz. Uygulama her yönüyle pozitif etki yaratacaktır" görüşünü paylaştı.

'TÜM ARAÇLAR YÜZDE 80 ÖTV'YE GİRDİ, MATRAHLAR GÜNCELLENMELİ'

Bozkurt, yılın ilk 3 ayında yüzde 23 oranında daralan otomotiv pazarı hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Bu tabloda, faiz oranları, araç fiyatları ve araç bulunurluk durumu etkili oldu. Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik yansımaları da başladı. Pazarı ilk çeyrekte filo ve ÖTV muafiyetli satışlar taşıdı, bu sayede satışların daha çok düşmesi engellenmiş oldu" dedi.

Dünyadaki enflasyonist ortamın Türkiye'yi de etkilediğini kaydeden Bozkurt, "Küresel enflasyon sebebi ile araçların euro bazındaki baz fiyatları artıyor. Bu durum bize de yansıyor ve araç fiyatları her geçen gün yükseliyor. Matrahları güncellenmemesi sebebi ile Türkiye'de satılan neredeyse tüm otomobiller yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Bu tablo, perakende müşterisinin azalmasına yol açtı. Matrahlarda güncellenmeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Araç bulunurluk sorunun devam ettiğini de vurgulayan Bozkurt, "Kaça araç bulabileceğimizi artık öngöremiyoruz. Ama böyle bir sorun olmasa bile, mevcut şartlar ile satışlar coşkulu olmazdı. Arz sıkıntısı olmasa, pazar bu yıl 650 bin adetleri görebilirdi, ama araç yok" dedi.

LPG'Lİ ARAÇLAR DA KAPSAMA ALINDI

Toyota Türkiye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Garanti ON programı kapsamına, taksi, kiralık, kamu ve sürücü kursu araçları da dahil olmak üzere, daha önce hiç Toyota Yetkili servislerine gelmemiş ve 10 yaş altındaki araçlar da dahil olabiliyor.

Ayrıca, LPG montajı yapılmış araçlar da şirketin yeni garanti uygulamasından faydalanabilecek. Toyota sahiplerinin Garanti ON programı ile kazanabilmek için, koşulları sağlayan araçlarını yetkili servislere götürerek periyodik bakımlarını yaptırmalarının yeterli olacağı belirtildi.

İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa'nın bazı ülkeleri ile eş zamanlı olarak devreye giren Toyota'nın yeni garanti uygulamasının, kaporta hariç tüm mekanik ve elektrik arızalarını kapsadığı da verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, edindiğimiz bilgiye göre, Türkiye yollarındaki Toyota sayısı 560 bine yaklaşırken, bu araçların 370 bin adedi ise 10 yaşından daha genç durumda.

KİM NE KADAR GARANTİ SUNUYOR?

Toyota'nın sunmaya başladığı 10 yıllık garanti süresi, diğer firmaların ne kadar süre ile araçlarına garanti verdiğini de merak konusu haline getirdi.

Garanti Belgesi Yönetmeliği'ne göre, Türkiye'de binek araçlardaki garanti süresi asgari 2 yıl veya 60 bin kilometre olarak belirleniyor. Fakat, firmalar tüketiciye ek garanti süresi ile kilometre tanıyabiliyor. Öte yandan, birçok firma sunduğu ücretsiz garanti süresini ek ücret karşılığında uzatıyor.

Yaptığımız araştırmaya göre, Türkiye'de satılan binek otomobillerde sunulan garanti süreleri şu şekilde;

Hangi marka ne kadar garanti veriyor? Alfa Romeo 2 yıl/60.000 km Audi 2 yıl BMW 2 yıl Citroen 3 yıl/100.000 km Dacia 3 yıl DS 3 yıl/100.000 km Fiat 3 yıl/150.000 km Ford 4 yıl/100.000 km Honda 6 yıl/150.000 km Hyundai 5 yıl/100.000 km Jaguar 3 yıl/100.000 km Jeep 2 yıl/60.000 km Kia 5 yıl/150.000 km Land Rover 3 yıl/100.000 km Lexus 10 yıl Mazda 5 yıl/150.000 km Mercedes-Benz 4 yıl/ sınırsız km MG Elektrikli-Hibrit: 7 yıl/ 150.000 km, Benzinli: 5 yıl/150.00 km Mitsubishi 5 yıl/100.000 km Nissan 3 yıl/100.000 km Opel 3 yıl/100.000 km Peugeot 3 yıl/100.000 km Porsche 2 yıl Renault 3 yıl/100.000 km Seat 2 yıl Skoda 2 yıl Ssangyong 5 yıl/100.000 km Subaru 3 yıl/100.000 km Suzuki 3 yıl/100.000 km Toyota 10 yıl Volkswagen 2 yıl