“YAĞIŞLARLA BİRLİKTE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ”

Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle mağaranın su seviyesinin yükseldiğini söyleyen Özdoğan, “Yağışların başlaması ile birlikte mağaramızda su seviyesi yaklaşık 4 metre yükseldi. Altınbeşik Milli Parkı'na gelince girişinden itibaren tam anlamıyla bir su cennetine gireceksiniz. Girişte muhteşem bir dere, daha sonra bir ırmak ve mağaranın girişinde ise muhteşem bir göl ve harika bir şelale ile ziyareti tamamlayacaksınız” diye konuştu.