Toroslar'da 510 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 510 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı
Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, merkez Toroslar ilçesinde sahte içki yaparak piyasaya süren sürdüğü iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 510 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.
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