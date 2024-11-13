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        Haberler Gündem Güncel Toroslar'da 510 litre sahte içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Toroslar'da 510 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 510 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:52
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        Toroslar'da 510 litre sahte içki ele geçirildi
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        Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, merkez Toroslar ilçesinde sahte içki yaparak piyasaya süren sürdüğü iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 510 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #sahte içki
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