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        Toprağın altından cephanelik çıktı

        Adana'da, polisin operasyon düzenlediği evin bahçesine gömülü 7 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirildi.. Evdeki minderlerin altında 2 çelik yelek bulunurken, kendini husumetlilerinden koruduğunu söyleyen ev sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:57
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          Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi sonrası harekete geçti.

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          Çok sayıda ekip, Halil K.'nin evine operasyon düzenledi.

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          Evin bahçesinde metal dedektörü ile arama yapan polis, yakın zamanda kazılmış olduğu görülen toprağı fark etti.

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          Dedektörün tepki vermesiyle kazılan bölgeden 7 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirildi.

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          Evde yapılan aramada minderlerin altına gizlenmiş 2 çelik yelek ile kurusıkı tabanca bulundu.

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          Operasyonda Halil K. ile evdeki Ozan B. ve Ramazan U., gözaltına alındı.

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          "ÇOK HASMIM VAR"

          Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Halil K., sorgusunda, "Çok sayıda hasmım var. Silahları ve çelik yeleği kendimi onlardan korumak için bulunduruyorum" dedi. Diğer şüpheliler de silahlarla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil K. tutuklandı, Ozan B. ve Ramazan U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

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