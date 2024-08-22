Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı

Açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın, gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bize destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.