Harris'e tam destek: Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi

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ABD'de Demokrat Parti'nin büyük kongresi pazartesi günü coşkuyla başladı. Başkan Joe Biden'ın Başkanlık yarışından geri çekilmesinin ardından hemen hemen tüm parti ileri gelenlerinin Başkan adaylığı için Kamala Harris'i işaret etmesiyle formaliteye dönüşen seçimli kurultay, Harris'in rüzgarını büyütmesi için önemli bir sıçrama tahtası olarak görülüyor.

Donald Trump'a karşı kazanması için partinin tüm bileşenlerinden eksiksiz destek alması gerektiğinin bilincinde olan Harris, üç gündür devam eden Kongre'de bu hedefe ulaşmış görünüyor.

Başta eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın kürsüden net bir desteğini alan Harris, eski Başkan Bill Clinton, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD'nin ünlü figürlerinden Oprah Winfrey'in de tam desteğini sağladı.

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Obama kürsüye geri döndü Eski ABD Başkanı Barack Obama, Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı Kamala Harris'i desteklemek üzere ulusal sahneye geri döndü. Konuşmasına, "Michelle Obama'dan sonra konuşacak kadar aptal olan tek kişi" olduğu esprisiyle başlayan Obama, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adaylığını kutlarken eşinin "umudun bulaşıcı gücü" hakkındaki sözlerini övdü. Obama konuşmasında Harris ve Başkan Yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz'a destek vererek, "Amerika'nın yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu" söyledi. Delegelere "Dört yıl daha palavra, beceriksizlik ve kaosa ihtiyacımız yok" diye seslenen Obama, "Bu filmi daha önce gördük ve hepimiz devam filmlerinin genellikle daha kötü olduğunu biliyoruz. Amerika yeni bir sayfa açmaya hazır. Amerika daha iyi bir hikayeye hazır. Başkan Kamala Harris için hazırız" dedi. Amerika'nın ilk Siyah Başkanı, Oval Ofis'e ilk kadın başkanı seçmek için Harris'in arkasına hatırı sayılır siyasi sermayesini koydu. Tıklım tıklım dolu salonda enerji dolu bir gece daha yaşandı. REKLAM "Tarih Joe Biden'ı büyük bir tehlike anında demokrasiyi savunan bir başkan olarak hatırlayacaktır" diyen Obama, "Ona başkanım demekten gurur duyuyorum ama arkadaşım demekten daha da gurur duyuyorum." diyerek Biden'ı övdü. Obama etkisi 63 yaşındaki Obama, Biden'ın geçen ay yarıştan çekilmesine ve başkan yardımcısı Harris'i desteklemesine yol açan karışık müzakereler de dahil olmak üzere kriz anlarında büyük rol oynuyor. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile birlikte, birçok kişi tarafından parti isyanının arkasındaki itici güç olarak görülüyor.

Nancy Pelosi: Harris zor seçimlerin kadını Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Teşekkürler Joe" sloganları eşliğinde, Demokratik Ulusal Kongre'deki konuşmasına Biden-Harris yönetiminin başarılarını anlatarak başladı. Pelosi, yönetim tarafından yaratılan istihdam, çocuk vergi kredisinin genişletilmesi, altyapı iyileştirmeleri ve iklim mevzuatına işaret etti, "Başkan Yardımcısı Harris'in bizi yeni zirvelere taşımaya hazır olduğunu biliyorum" diye ekledi. Pelosi Harris'i "topluma verdiği önemin hizmetlerine yansıdığı, derin inanca sahip bir kişi" olarak tanımladı ve Başkan Yardımcısının siyasi olarak "zor seçimleri kazanma konusunda zeki ve stratejik" olduğunu belirtti. REKLAM Eski Meclis Başkanı ayrıca, başkan yardımcısı adayı Tim Walz ile Kongre'de çalışmanın "bir onur" olduğunu söyledi. Pelosi, Walz'ın Cumhuriyetçi bir eyalette kazandığı zaferden övgüyle söz etti ve Uygun Bakım Yasası'na oy verdiği için onu alkışladı. Pelosi ayrıca 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırının "demokrasimizin ancak kendisine emanet edilenlerin cesareti ve kararlılığı kadar güçlü olduğunu" açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Bill Clinton: Harris'e ihtiyacımız var Eski Başkan Bill Clinton da Kamala Harris'in kazanması için Demokrat Parti Kongresi'nde sahneye çıktı. Clinton, Amerikalıları Kamala Harris'i Beyaz Saray'a seçmeye teşvik etmek için 1992 Demokrat kurultayında söylediği ünlü "Umut denen yer" sözünü tekrarladı. Arkansas'ın Hope (umut) kasabasından olan Clinton, 1992'deki kurultayda "Ben hala umut denen bir yere inanıyorum" demişti. Eski başkan şunları söyledi: "Bir zamanlar bu kongreye çağrılma onuruna sahip olan bir adamdan, Hope'tan gelen bir adamdan, bize liderlik etmesi için Kamala Harris'e ihtiyacımız var. Ben üzerime düşeni yapacağım. Siz de üzerinize düşeni yapın. Oylar sayıldığında gerçekten neşeli bir ses çıkardığımızda görüşürüz," dedi. REKLAM

Oprah Winfrey: Bu bir özgürlük mücadelesi ABD tarihinin en çok izlenen talkshow programlarından birinin sunucusu olan ünlü Oprah Winfrey, Demokratik Ulusal Kongre'de yaptığı konuşmada Amerikalıların birbirlerine en iyi şekilde komşu gibi davrandıklarını söylerken Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü JD Vance'e de yüklendi. "Bir evde yangın çıktığında ev sahibinin ırkını ya da dinini sormayız. Eşlerinin kim olduğunu ya da nasıl oy verdiklerini merak etmeyiz. Hayır, sadece onları kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız. Ve eğer ev çocuksuz bir kedi kadına aitse, o kediyi de dışarı çıkarmaya çalışırız." Winfrey'in bu sözleri, 2021 yılında Fox News'te yayınlanan ve o dönemde Ohio Senatörlüğü'ne aday olan Vance'in ABD'nin, "kendi hayatlarından ve yaptıkları seçimlerden mutsuz olan, bu yüzden ülkenin geri kalanını da mutsuz etmek isteyen bir grup çocuksuz kedi annesi kadın" tarafından yönetildiğini söylediği bir röportaja gönderme yapıyor. Oprah Winfrey, seçmenleri Kamala Harris'i Beyaz Saray'a seçmeye çağırarak seçimleri bir özgürlük mücadelesi olarak nitelendirdi. "Ülkemizi onlara karşı bizden oluşan bir ulus olarak görmenizi isteyen insanlar var, sizi korkutmak isteyen, sizi yönetmek isteyen, kitapların tehlikeli ve silahların güvenli olduğuna inanmanızı isteyen insanlar var. Önce bölmek, sonra da fethetmek isteyen insanlar. Ama şu var ki, bir arada durduğumuzda bizi fethetmek mümkün değildir. Özgürlük özgür değildir. Amerika devam eden bir projedir. Bağlılık gerektirir. Demokrasinin zor işlerine açık olmayı gerektirir." REKLAM

Tim Walz: Hayatımın en büyük onuru Minnesota Valisi ve Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz, Chicago'da düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre'de partisinin başkan yardımcılığı adaylığını kabul etti. Walz, "Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcılığı adaylığınızı kabul etmek benim için hayatımın onurudur" dedi. Kamala Harris'e kendisini adaylığa davet ettiği için teşekkür eden Walz, Başkan Joe Biden'a "dört yıllık güçlü, tarihi liderliği" için teşekkür etti. Öne çıkanlar Demokratların Temsilciler Meclisi lideri Jeffries, Harris ve Demokratların, partinin Beyaz Saray'ı koruması ve Temsilciler Meclisi'ni geri alması halinde birlikte başarabilecekleri güçlü bir gündem ortaya koydu ve Trump'ı "eski sevgiliye" benzetti. Harris'in Başkan Yardımcısı aday adayı listesinde yer alan Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, Demokratların "gerçek özgürlüğün partisi" olduğunu söyledi. Emekli bir ABD Kongre Binası polis memuru olan Aquilino Gonell, 6 Ocak Kongre Baskını sırasında dövüldüğünü anlattı ve Trump'ın "bize ihanet ettiğini" söyledi. Saldırıyı soruşturan Temsilciler Meclisi seçici komitesinin başkanlığını yürüten Demokrat Temsilci Bennie Thompson ise Trump'ı Washington'daki kalabalığı yönlendirmekle suçladı. Kongre sürecinde kalabalık bir grup Gazze'de ateşkes talebiyle gösteri düzenledi. Ancak Demokrat Senatör Bernie Sanders hariç kürsüye çıkan kimse bu konuyla ilgili bir yorum yapmadı. Sanders ise Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ve rehine takasının gerçekleştirilmesinin şart olduğunun altını çizdi.