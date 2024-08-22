Lugano - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Lugano, 1 yıl dolmadan Türk takımlarıyla 3'üncü kez eşleşerek tanıdık bir takım haline geldi. Geçen sezon Konferans Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer alan Lugano, evindeki maçı 2-0 kaybederken, İstanbul'da 3-2 galip gelmişti. Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen İsviçre ekibi bu maçları 4-3 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.