Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşılaşacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak. İşte Lugano - Beşiktaş maçı öncesi tüm detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Lugano - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
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Geride kalan sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazandı.
İsviçre Süper Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitiren Lugano, şampiyonluk grubunda ise Young Boys'un gerisinde kalarak aynı basamakta yer aldı.
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Bu sezon Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan İsviçre temsilcisi, Fenerbahçe'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lugano, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımını saf dışı bırakarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.
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Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.
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Lugano, 1 yıl dolmadan Türk takımlarıyla 3'üncü kez eşleşerek tanıdık bir takım haline geldi. Geçen sezon Konferans Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer alan Lugano, evindeki maçı 2-0 kaybederken, İstanbul'da 3-2 galip gelmişti. Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen İsviçre ekibi bu maçları 4-3 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert
- 8
Svensson
- 9
Paulista
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- 10
Colley
- 11
Masuaku
- 12
Gedson
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- 13
Musrati
- 14
Rashica
- 15
Rafa Silva
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- 16
Semih
- 17
Immobile