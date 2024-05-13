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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 84 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 84 arttı

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84 yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:42
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        Toplam ciro endeksi yüzde 84 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, martta aylık bazda yüzde 4,7 artış gösterdi.

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 84 arttı.

        SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

        Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 70,8 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 yükseldi.

        İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 130 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de martta şubat ayına göre yüzde 11,4 artış kaydetti.

        TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

        Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 yükseldi.

        Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 artış kaydetti.

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