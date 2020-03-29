Philadelphia (1993)

Yaşanmış olaylardan esinlenen filmde Tom Hanks, Andrew Beckett’i canlandırıyor. Büyük bir hukuk firmasında çalışan Beckett, eşcinselliğini ve AIDS hastası olduğunu mesai arkadaşlarından saklıyor. Ama iş arkadaşlarından birinin alnındaki lezyonu fark etmesinin ardından uyduruk bir gerekçeyle işten kovuluyor. Beckett’in şirkete karşı açacağı tazminat davasında hiçbir avukat onu temsil etmek istemiyor. Homofobik Joe Miller (Denzel Washington) da farklı davranmıyor. Ne var ki, bir süre sonra Beckett’e yapılan ayrımcılığa tanık olduğunda, ayrımcılığın ne olduğunu iyi bilen biri olarak ona yardım etmeye karar veriyor…

Toplumun AIDS hastalarıyla ilgili duygusal bir bağ kurması amacıyla çekilen filmde Tom Hanks, yaklaşık 14 kilo vermiş ve en iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanmıştı. Jonathan Demme’in yönettiği filmin senaryosunu Ron Nyswaner yazdı.