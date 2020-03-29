29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Philadelphia (1993)
Yaşanmış olaylardan esinlenen filmde Tom Hanks, Andrew Beckett’i canlandırıyor. Büyük bir hukuk firmasında çalışan Beckett, eşcinselliğini ve AIDS hastası olduğunu mesai arkadaşlarından saklıyor. Ama iş arkadaşlarından birinin alnındaki lezyonu fark etmesinin ardından uyduruk bir gerekçeyle işten kovuluyor. Beckett’in şirkete karşı açacağı tazminat davasında hiçbir avukat onu temsil etmek istemiyor. Homofobik Joe Miller (Denzel Washington) da farklı davranmıyor. Ne var ki, bir süre sonra Beckett’e yapılan ayrımcılığa tanık olduğunda, ayrımcılığın ne olduğunu iyi bilen biri olarak ona yardım etmeye karar veriyor…
Toplumun AIDS hastalarıyla ilgili duygusal bir bağ kurması amacıyla çekilen filmde Tom Hanks, yaklaşık 14 kilo vermiş ve en iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanmıştı. Jonathan Demme’in yönettiği filmin senaryosunu Ron Nyswaner yazdı.
Forrest Gump (1994)
Forrest Gump (Tom Hanks),IQ ölçümlerine göre zekâ kapasitesi hayli sınırlı bir insan… Ama o bu sınırların ötesine geçmeyi ve yaşadığı dünyada iz bırakmayı biliyor. En önemlisi, samimiyeti ve dürüstlüğüyle çoğumuza hayat dersi veriyor…
Oyunculuk teknik beceri olmanın ötesinde, bir karaktere hayat ve ruh vermekse eğer, Tom Hanks’in Forrest Gump karakterine getirdiği yorum, bunun en iyi örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Öylesine iyi ve etkili bir yorumdu ki Akademi üyeleri, ‘Philadelphia’dan bir yıl sonra en iyi erkek oyuncu Oscar’ını bir kez daha ona vermekten çekinmemişti. ‘Forrest Gump’ gösterime girdiği yıl gişelerde başarılı olmuş, eleştirmenlerden yüksek notlar almış ve en iyi film kategorisi başta olmak üzere 6 dalda Oscar kazanmıştı. Seyri çok keyifli, eğlenceli ve duygusal bir filmdi. Winston Groom’un 1986 tarihli romanından uyarlanan filmi Robert Zemeckis yönetmişti...
Apollo 13 (1995)
1970 yılında Apollo 13 ekibi, ABD’nin üçüncü Ay seferi için dünyadan yola çıkar ama teknik bir sorun nedeniyle Ay’a inme şansını kaybeder. Asıl sorun, görevin iptal edilmesi değil, üç astronotu sağ salim dünyaya getirmektir… Tom Hanks’in üç talihsiz astronottan biri olan Jim Lowell’i canlandırdığı film, Jim Lowell’in Jeffrey Kluger ile birlikte yazdığı ‘Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13’ adlı kitabından sinemaya uyarlandı. NASA ile üç astronotun sürekli iletişim halinde sorunlara çözüm aradığı ve zamana karşı savaş verdiği film, NASA’nın teknik desteğiyle çekilmişti. Yönetmen Ron Howard, abartıdan uzak gerçekçi yaklaşımıyla olumlu eleştiriler alırken ‘Apollo 13’, en iyi film dahil 9 kategoride Oscar’a aday olmuş, kurgu ve ses dallarında ödüle uzanmayı başarmıştı.
Er Ryan’ı Kurtarmak (1998)
(Saving Private Ryan)
Gelmiş geçmiş tüm savaş filmleri içinde Tom Hanks’in canlandırdığı Yüzbaşı John H. Miller karakterinin özel bir yeri vardır. Miller, o alıştığımız testosteron saçan savaş filmi kahramanlarına benzemez. Savaş onun doğasına aykırıdır ama hayatın onu sürüklediği noktada, üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. Kimseye belli etmek istemese de savaşın ağır psikolojik etkilerini derinden yaşar…
Film, Normandiya Çıkarması’na katılan bir avuç Amerikalı askerin, erkek kardeşlerini savaşta kaybeden er Ryan’ı kurtarmak için görevlendirilmesini anlatır. Miller’in liderliğinde cephenin ön saflarına doğru çıktıkları yolculukta, savaşmaktan başka çareleri yoktur. Steven Spielberg, Robert Rodat’ın senaryosundan çektiği filmde savaşı hamasetten, erkekliğe övgü ve kahramanlık edebiyatından uzak şekilde anlatıyor. Açılıştaki 27 dakikalık çıkarma sahnesi ise mükemmel.
Yeşil Yol (1999)
(The Green Mile)
Paul Edgecomb (Tom Hanks),bir Fred Astaire filmi seyrederken 1935’e döner, cezaevinde çalıştığı yılları hatırlar. Paul o yıllarda idam mahkûmlarının kaldığı bölümden sorumludur. İdama mahkûm edilen hükümlülerin arasında John Coffey (Michael Clarke Duncan) adlı dev gibi bir Afro-Amerikalı da vardır. İki beyaz kıza tecavüz edip öldürdüğü söylenen John, altın gibi kalbiyle Paul’ü derinden etkiler. Daha önemlisi, sahip olduğu şifa veren doğaüstü yetenekleriyle Paul’ü büyük acılardan kurtarır… Stephen King’in 1996 tarihli romanından, Frank Darabont tarafından sinemaya uyarlanıp yönetilen film, ırkçılık ve ayrımcılık eleştirisiyle öne çıkan göz yaşartıcı ve duygusal bir yapım.
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