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Bakan Kurum duyurdu! TOKİ’den yeni indirim kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenlediklerini hatırlatırken, yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan’da başlatacaklarını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz. TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek" dedi 

Giriş: 12.04.2023 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Kurum duyurdu! TOKİ’den yeni indirim kampanyası! 2023 TOKİ indirim kampanyası şartları ve detayları neler?
TOKİ’den yeni indirim kampanyası
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir kampanya duyurdu.

TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlara yönelik gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenliyoruz. TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık olarak kampanyalarda değişen indirim oranlarıyla vatandaşlara bir ödeme kolaylığı sağladıklarına dikkat çeken Bakan Kurum, "Binlerce kardeşimiz de bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan’da başlatıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, TOKİ’ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyası rakamları hakkında ise, "TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkânı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor" bilgisine yer verdi.

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Haberi Hazırlayan : Yiğitcan Yıldız
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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