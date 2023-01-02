Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de 4. etap kuralarının tamamlandığını "İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik" ifadeleri ile belirtti. TOKİ sosyal konut projesinde yeni takvim yayınlandı. Ocak ayında hangi illerde kura çekilişinin olduğu merak edilirken güncel TOKİ kura tarihlerini haberimizde derledik. Peki, TOKİ kuraları hangi ilde, ne zaman çekilecek? İşte detaylar...