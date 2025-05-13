Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 ilde yer alan toplam 357 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satış listesinde 157 konut ve 200 iş yeri bulunuyor. İki gün boyunca sürecek olan açık artırmalar, hem fiziki salonlarda hem de çevrim içi platformda eş zamanlı olarak düzenlenecek. İstanbul ve Ankara’daki ihale merkezlerinden ya da internet üzerinden teklif vererek açık artırmaya katılım sağlanabilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen tutarda teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. İşte merak edilen ayrıntılar…