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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak, peşin ve vade ödeme seçenekleri neler, gayrimenkuller nerede?

        TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı nerede ve ne zaman?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 35 farklı ilde bulunan toplam 357 taşınmazı satışa çıkardı. Satışa sunulan konut ve iş yerlerinin yeni sahipleri, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek açık artırmalarla belirlenecek. Dileyen yatırımcılar, bu açık artırmalara çevrim içi olarak da katılım sağlayabilecek. Açık artırmalara katılmak isteyenlerin, en az 50 bin TL tutarında teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Peki, satışlara dair tarihler ve açık artırmaların yapılacağı adresler neler? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:04 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:04
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        • 1

          Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 ilde yer alan toplam 357 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satış listesinde 157 konut ve 200 iş yeri bulunuyor. İki gün boyunca sürecek olan açık artırmalar, hem fiziki salonlarda hem de çevrim içi platformda eş zamanlı olarak düzenlenecek. İstanbul ve Ankara’daki ihale merkezlerinden ya da internet üzerinden teklif vererek açık artırmaya katılım sağlanabilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen tutarda teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

        • 2

          TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

          TOKİ 357 gayrimenkulü saat 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayede şu adreslerde gerçekleşecek;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        • 3

          TOKİ 357 GAYRİMENKUL NEREDE YER ALIYOR?

          Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak, Burdur.

        • 4

          KATILIM TEMİNATI TUTARI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 799.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000 TL,

          Muhammen bedeli 800.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL,

          Muhammen bedeli 1.500.000 - 3.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL,

          Muhammen bedeli 3.500.000.- 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 500.000 TL

          Muhammen bedeli 5.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 750.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        • 5

          TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade seçeneği sunulurken; iş yerleri için yüzde 15 peşin, 60 ay vade imkânı veriliyor.

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