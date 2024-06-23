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        Haberler Gündem Tokat'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Güncel haberler

        Tokat'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Tokat'ın Almus ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 00:14 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:15
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        Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        Şükrü Zengin idaresindeki hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi Emniyet Amirliği yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya çarptı.

        Üzerinden kimlik çıkmayan yaya, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kazada ölen kişinin kimliği belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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