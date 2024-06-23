Tokat'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Tokat'ın Almus ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Giriş: 23.06.2024 - 00:14 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:15
Şükrü Zengin idaresindeki hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi Emniyet Amirliği yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya çarptı.
Üzerinden kimlik çıkmayan yaya, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazada ölen kişinin kimliği belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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