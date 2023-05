Togg'un yüzde 51'i yerli

Zaman zaman siyasi tartışmalara da neden olan vatandaşın çok merak ettiği Togg fabrikasını (Gemlik Teknoloji Kampüsü) gezip, üretimi ve yapılanları yerinde görme ve T10X modelini kullanıp özelliklerini görme fırsatı yakaladık.

Araçların İtalya'da üretilip getirildiğine dair şehir efsanesinin gerçek olmadığını gördük. Basın mensuplarını Gemlik'te ağırlayan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg T10X'lerin İtalya'dan getirildiği ve Türkiye'de üretilmediği yönündeki iddialara "Bu iddiaları biz de okuyoruz. Başlangıçta ilk olarak biz bunu bir espri olarak algıladık" dedi.

Togg fabrikası ciddi bir üretim tesisi. Karakaş'ın verdiği bilgiye göre tesiste şu anda 2 bin 200 kişi çalışıyor. Başta 50 bin metrekare içerisinde, 209 robotla birleştirme ve kaynak işlerinin yapıldığı gövde tesisi, boyahane ve Togg'un adeta bir uzay aracını andırmasını sağlayan ön konsol ile süspansiyon sistemleri yerli olarak üretiliyor. Aracın gövdesi için gerekli olan preslenmiş gövde saçları Bursa ve İzmit'ten hazır şekilde fabrikaya geliyor, burada puntolanıyor.

YÜZDE 51'İ YERLİ

Merak edilen bir başka konu tamimiyle elektrikli araçların en önemli parçalarından batarya ve elektrik motoru. Batarya şimdilik yurtdışından alınıyor. Ancak batarya üretim tesisi Siro kuruluyor. Aracın elektrik motoru da dünyadaki tüm elektrikli otomobil üreticilerinde olduğu gibi Bosch'dan temin ediliyor. Togg CEO’su Karakaş bu haliyle aracın yüzde 51'inin yerli olduğunu söylüyor. Ancak batarya fabrikası Siro bitince bu oran çok daha yükselecek. Hedef ilk olarak yüzde 68-70.

ŞİMDİLİK 30-40 ARAÇ ÜRETİLİYOR

Önemli bir izlenimimiz de üretimin henüz tam rayına oturmadığı yolunda. Şimdilik günlük 30-40 adet araç üretiliyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş da ifade edilen günlük 160 adetlik üretime ulaşılması için temmuz ayını işaret etti. Böylece 31 Aralık'a kadar söz verilen 28 bin aracın üretimi tamamlanabilecek.

KULLANIMI RAHAT VE LÜKS

Aracın fiyatı içinde önemli bir değere sahip olan ön konsolu ise uzay üssü gibi. Kullanma imkamı bulduğumuz T10X yolda kullanımı ise benzerlerinden geri kalır değil. Aracın içi ve ön konsol başta diğer parçaları oldukça lüks. Sadece fazla teknoolji kullanılmış olması bazı kullanım zorlukları yaratabilir.

Karakaş ve Togg ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg'un üretim tesisleri de basın mensuplarına gezdirildi. Ayrıca Togg T10X'lerle ilk kez uzun mesafeli test sürüşü imkanı sağlandı.

GÜNLÜK 80 ARAÇLIK OLGUNLUK

Karakaş, gövde tesisinde robot kullanım oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunun altını çizerek tesisi her 3 dakikada bir araç çıkacak şekilde plan yaptıklarını belirterek "Biz burayı üç dakikada bir araç çıkarmak üzere kurguladık. Bu soruyu bugün sorduğunuzda farklı bir cevap alırsınız, evvelsi gün farklı ve yarından sonra da farklı olurdu. Şu an itibarıyla günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik. Olgunluk seviyesi zaman içerisinde gelişecek. Bu sadece bize özgü bir durum değil, çünkü yeni bir model çıktığında ya da yeni üreticinin üretimi de zamanla gelişen bir nokta. Bu seksen adeti, biz her faaliyetimizi neredeyse iki kez kontrol ederek, kalite kontrol süreçlerini birden fazla veya yavaşlatarak yapıyoruz" şeklinde konuşuyor.

KONYA'DAN YÜZDE 2 DAHA ÇOK TALEP

Karakaş, T10X'lerin teslimat sürecine de değindi. Sürecin daha önce planlanan şekilde devam ettiğine dikkati çeken Karakaş, "Burada bizlerin de beklediğinin oldukça üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Nihayetinde 175 bin 500 başvuru oldu ön siparişlerimize ve bizim sürecimizde değişen bir nokta var o da biz önce Cumhuriyetimizin 100. yılına özel araçlarımızı hazırlamıştık. Depremin ikinci günü özel serinin uygulamasını durdurduk. Dolayısıyla sürecin içerisinde üretim planlaması açısından bir değişiklik oldu ama bu süreci aksatacak anlamda değil. Şu ana kadar 170’e yakın aracımızı teslim ettik ve bu teslimatları yaparken de şunu da düşünmemiz lazım; bize ilk siparişleri vermiş Devlet Malzeme Ofisi var, dolayısıyla o siparişler çerçevesinde teslimatları yapıldı ve daha sonra deneyim merkezleri oluşturduk ve sizlere, kullanıcılarımıza göstermek üzere onların kullanımı için araçlarımızı hazırladık. Artı kendi içimizde profesyonel bir test kullanıcılarımız var, onlara da araç veriyoruz" diye konuştu. Karakaş taleplere bakıldığında Konya'nın otomobil pazarından aldığı paydan yüzde 2 daha fazla talepte bulunduğunun görüldüğünü söyledi.

Gösterilen ilgiye kayıtsız kalmamak adına 2023 yılı için planlanan toplam üretimi 20 bin adetten 28 bine çıkardıklarını anımsatan Karakaş, "Ama diğer taraftan sistemin fiziksel, mekanik sınırlarını da zorlamamamız gerekiyor. Kaliteden ödün vermememiz gerekiyor. Dolayısıyla teslimat programımızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Mayıs ayı da belli temmuz ayı da haziran ayı da belli. Her şey planlarımız doğrultusunda devam ediyor" dedi.

SERVİS SAYISI 27

Gürcan Karakaş, Togg'un boyahane birimine ilişkin de buranın Togg için en değerli birimlerden biri ve Avrupa’daki en temiz boyahane olduğunu dile getirdi. Togg'un 27 servis noktası ve 8 de mobil servis aracıyla hizmet verdiğini ve servis sayısını yıl sonunda 30’un üzerine çıkarmayı planladıklarını belirten Karakaş, "Belki yeri geldiği için vurgulamakta fayda var, içten yanmalı otomobillerle kıyaslanacak bir servis ihtiyacı da yok. Yani şöyle ki elektrikli araçlarda ve özellikle bağlantılı araçlarda uzaktan bağlantı imkanıyla, yazılımların güncellenmesiyle hataları tespit edip o süreçleri de hızlandırabiliyorsunuz" diye konuştu.

SIRADA SEDAN VE CROSS COUPE VAR

C-SUV olan T10X modelinin ardından 2024 yılının sonunda sedan gövde tipinin de pazara sunulacağını aktaran Karakaş, bundan 6 ay sonra da Cross Coupe modelinin devreye alınacağını bildirdi. Karakaş 2024 yıllık üretim hedeflerinin 50 bin olduğunu dile getirdi.

Şu ana kadar yapılan teslimatlarla ilgili müşterilerden gelen geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğunu dile getiren Karakaş, en fazla Gemlik renginin tercih edildiğini ve kendisinin de kişisel tercihinin Gemlik rengi olduğunu söyledi.

MANGA SOLİSTİNE PARA İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Karakaş, T10X fiyatlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Fiyatlarda bir değişiklik yok. Şu an için bir ihtiyaç görmedik. Bu şu anlama gelmiyor. Fiyatımız yıl sonuna kadar sabit diye bir şey yok yani. Böyle bir böyle bir dünya yok zaten. Fiyatı pazar belirliyor. Ama şu anlaşılmasın yanlışlıkla, bunun özellikle altını çizmek isterim. Çok ilgi var diye fiyat arttırmak gibi bir şey yok bu dünyada. Sizi pazar anında cezalandırılır."

Karakaş ayrıca Manga'nın solisti Ferman Akgül'ün, Togg kullandığı bir resmi paylaşması nedeniyle Togg tanıtımı nedeniyle şirketten 2 milyon TL aldığına dair iddialarının doğru olmadığını söyledi.

T10X’in güncel fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

