Togg'dan girişimcilere özel program

Togg, Bilişim Vadisi ile hazırladığı Mobilite Hızlandırma Programı’yla teknoloji girişimlerine destek vereceğini duyurdu. Hazırlanan program kapsamında girişimcilere mobiliteden büyük veriye, blok zincirinden siber güvenliğe, yapay zekadan oyunlaştırmaya, hafif malzemelerden sürdürülebilirliğe, akıllı şebekelerden enerji çözümlerine pek çok konu başlığında eğitim, mentörlük, finansal ve hukuki danışmanlık, proje takip desteği ile Ar-Ge teşvikleri gibi konularda destek verileceği kaydedildi.
Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Bilişim Vadisi’yle birlikte hazırlanan Mobilite Hızlandırma Programı’yla ülkemizdeki mobilite ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı ve bu alanda faaliyet gösteren ya da proje geliştiren girişimcilere ihtiyaç duydukları konularda destek olmayı hedeflediklerini belirtti.
Karakaş, "Programa katılan girişimciler sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaçlarına yönelik eğitimler almanın yanı sıra uzman mentör ve danışmanlardan da teknik destek alacaklar. Bu programla birlikte, girişimcilerin hem Togg ekosisteminde yer almasının hem de Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na teknolojilerini anlatmalarının önünü açıyoruz. Ayrıca girişimciler, geliştirdikleri ürünlerini ticarileştirme fırsatı da yakalayabilecek. Geleceğin mobilite ekosistemini birlikte şekillendirebileceğimiz girişimcilerle aynı göz hizasında çalışmayı umuyoruz" dedi.
'PAYDAŞLAR VE GİRİŞİMLER BİRLİKTE ÇALIŞIYOR'
Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu da, program kapsamında Bilişim Vadisi mobilite ekosistemine dahil olmak isteyen girişimcilerin, diğer partner firmalarla işbirliği imkanına sahip olabileceğini ve mevcut projelerini ilerletebilmek adına kendi girişimcilerini seçme fırsatına sahip olacaklarını belirtti.
İbrahimcioğlu, "Mobilite Hızlandırma Programı sürecinde bir arada bulunan paydaş ve girişimler, birbirileri ile daha sağlam ilişkiler kuruyorlar ve uzun vadede de olası projelerde birlikte çalışabiliyorlar. Mobilite Hızlandırma Programı ile teknik mentörlük, satış görüşmeleri ve yatırımcı buluşmaları sağlıyoruz” dedi.
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