Togg'un ilk bataryası üretildi!

Türkiye'nin yerli otomobilinde artık geri sayım başladı. Önceki gün bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Togg'un geliştirdiği elektrikli otomobil 29 Ekim'de banttan inmeye başlayacak.

Togg, elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak.

Süreç tüm hızıyla devam ederken, Togg cephesinde önemli bir viraj geride kaldı.

Yapılan açıklamaya göre, Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze’de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi’nde ilk bataryasını üretti.

Gemlik’te kurulumu devam eden seri üretim hatlarının devreye alınmasıyla birlikte, Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nde yeni jenerasyon batarya modül ve paketlerinin yanında batarya hücrelerinin de geliştirilmesi planlanıyor.

İki merkez arasında bir sinerji oluşturularak bataryalar için teknoloji geliştirmesinden seri üretime kadar olan süreçler tamamlanmış olacak.

SERİ ÜRETİM 2023 BAŞINDA

Eylül 2021'de kurulan Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine 2023 yılının başından itibaren başlayacak.

İkinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy’nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya hücreleri geliştirecek ve üretecek.

Böylece Türkiye'nin, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olması hedefleniyor.

HEDEF 20 GWS ÜRETİM KAPASİTESİ

Temmuz ayında proje bazlı devlet yardımı alan Siro, 10 yıl boyunca toplamda 30 milyar TL yatırım yapacak.

Şirketin ürettiği batarya hücreleri 15 GWs kapasiteli, batarya modül ve paketi ise 19.8 GWs kapasiteli olacak.

Siro'nun öngörülen nitelikli personel sayısı 400, öngörülen ilave istihdamı ise 2 bin 200 şeklinde.

Siro'nun, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs’lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından biri olmayı, temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına, dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya katkıda bulunmayı hedeflediğini de aktaralım.

2 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ SUNACAK

Togg'un ilk etapta üretip satışına başlayacağı elektrikli otomobil C-SUV segmentinde yer alıyor.

Otomobilin 150 kW ve 300 kW olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak.

Güçlü versiyon dört tekerlekten çekiş sistemi ile, gücü düşük versiyon ise iki tekerlekten çekiş şeklinde alıcısı ile buluşacak.

Dört tekerlekten çekişli seçenekte tam şarj ile 500 km menzil değeri elde etmek mümkün olacak. Giriş versiyonda ise menzil değeri azami 300 km kadar olacak.

25 DAKİKADA YÜZDE 80 DOLULUK ORANI

Togg'un şarj ağı markası TruGo ise, geçtiğimiz günlerde yapılan testlerde aracın bataryasını 25 dakikada yüzde 80 seviyesinde doldurmuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını Temmuz ayında alan Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla hizmet verecek.

Trugo'nun 81 ilde 180 kWs üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermesi hedefleniyor.