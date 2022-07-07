Yerli otomobile yeni destek!

Yerli otomobili görücüye çıkarmak için artık gün sayan Togg'a, proje bazlı devlet yardımı geldi.

Buna göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapımına devam edilen yerli otomobil fabrikasının arazisinin irtifak hakkı Togg'a verildi.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın beş yıl süreyle sağlanması şartıyla, söz konusu taşınmaz talep halinde Togg'a bedelsiz olarak tescil edilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Bursa ili, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 2073 numaralı parselde yer alan 1.071.801,49 metrekare yüzölçümüne sahip taşınma üzerinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek olup, öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın beş yıl süreyle sağlanması şartıyla söz konusu taşınmaz, talepleri halinde tapuda anılan şirket adına bedelsiz olarak tescil edilebilir" ifadeleri yer aldı.

30 BİN ADET ALIM GARANTİSİ VERİLMİŞTİ

Togg için ilk devlet desteği otomobilin tanıtıldığı günlerde açıklanmıştı. Aralık 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi.

Bu süre içerisinde 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobilin üretilmesi öngörülürken, belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplam tutarı ise o dönem 22 milyar TL olarak tespit edilmişti.

Togg'un gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verilirken, bu kapsamda Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacağı açıklanmıştı.

Yerli otomobile devlet tarafından sağlanan diğer destekler ise Gümrük Vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kâr payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi şeklinde.

SIRO DA DESTEK ALDI

Öte yandan, Togg'un Farasis işbirliğinde kurduğu batarya üretim şirketi Siro da, proje bazlı devlet yardımı alacak.

Böylece Siro, batarya üretimi ve enerji depolama tesisinin yer alacağı Gemlik'teki arazinin bir kısmı için irtifak hakkına sahip olacak. Siro'nun yatırımı tamamlaması ve istihdamı beş yıl süreyle sağlaması halinde, söz konusu arazi şirket adına bedelsiz olarak tescil edilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili karar şu şekilde;

"Bursa ili, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesinde bulunan 134 ada, 4 parsel numaralı 3.024.555,87 metrekarelik taşınmazın EK-1'de koordinatları belirtilen 590.046,23 metrekarelik kısmı ile Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesinde bulunan 521 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın tamamı ve 520 ada, 1 parsel numaralı 13.361,17 metrekarelik taşınmazın EK-2 de koordinatları belirtilen ve kıyı kenar çizgisi dışında kalan 11.126,00 metrekarelik kısmı üzerinde Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek olup, yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın beş yıl süreyle sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazlar, talepleri haline tapuda anılan firma adına bedelsiz olarak tescil edilebilir."

30 MİLYAR TL YATIRIM YAPACAK

Siro, Aralık 2021'de açıklanan Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl boyunca gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, 10 yıl boyunca enerji tüketim harcamalarına ilişkin yüzde 50 destek, hibe desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi bir dizi destek almıştı.

Şirketin hedeflediği yatırım tutarı ise 30 milyar TL olarak açıklanmıştı. 3 Ekim 2021 tarihinde batarya hücresi ve modül üretim faaliyetlerine başlayan şirketin yatırım süresi de 10 yıl olarak bildirilmişti.

Söz konusu yatırım ile üretilecek batarya hücresi 15 GWs kapasiteli, batarya modül ve paketi 19.8 GWs kapasiteli olacak. Siro'nun öngörülen nitelikli personel sayısı 400, öngörülen ilave istihdam ise 2 bin 200 şeklinde.

ÖTV ORANININ DÜŞMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

Önceki günlerde elektrikli araçların ÖTV oranlarında yapılan değişiklik de Togg'a teşvik olarak yorumlanmıştı.

Söz konusu düzenlemenin, Togg'un ÖTV oranının yüzde 60'tan yüzde 10'a inmesinin önünü açabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta mecliste kabul edilen düzenleme henüz kanun teklifi aşamasındayken açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde en son 2021'de yapılan değişikliğin Togg'un da vergi oranını yükselttiğini vurgulamıştı.

Elitaş, "Türkiye'de üretilmekte olan aracın ÖTV'sini düşürüp uygun bir fiyat haline getirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.