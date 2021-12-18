Yerli otonun bataryasına devlet desteği

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Yerli elektrikli otomobili geliştirme çalışmalarına devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), batarya üretim faaliyetleri için kurduğu şirket devlet desteği aldı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan karar doğrultusunda, TOGG'un batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı aldığı açıklandı.

TOGG söz konusu yatırım için Eylül ayında Farasis Energy ortaklığında SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurmuştu.

SIRO'nun alacağı destekler, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl boyunca gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği, hibe desteği ve yatırım yeri tahsisi olarak açıklandı.

Alınan karar göre, SIRO'ya verilen vergi indirimi desteği vergi indirim oranının yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 26.5, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı da yüzde 100 şeklinde olacak.

Nitelikli personel desteği uygulaması da, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl süreyle uygulanacak şekilde olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, SIRO söz konusu yatırımı 31 Aralık 2035'e kadar tamamlaması halinde, bu tarihe kadar verilecek kümülatif desteğin limiti sabit yatırım harcamalarının yüzde 12.5’i kadar olacak. Hibe desteği ödemesinin 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yatırımın tamamlama vizesi yapılan kısmının yüzde 30’u kadar verilecek.

SABİT YATIRIM TUTARI 30 MİLYAR TL

Yayımlanan kararda, 13 Ekim 2021 tarihinde batarya hücresi ve modül üretim faaliyetlerine başlandığı ve şirketin yatırım süresinin 10 yıl olduğu belirtildi. Ayrıca, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebileceği bildirildi.

Karara göre, SIRO 2023 yılından itibaren yatırım süresinin sonuna kadar her yıl sabit yatırımın yüzde 10’u kadar Ar-Ge harcaması yapacak. Yatırım tamamlandığında, nihai sabit yatırım harcamaları toplamının en az yüzde 15’i kadar Ar-Ge harcaması yapılmış olacak. Bu şartların sağlanamaması halinde, bir sonraki yıl için nitelikli personel desteği, enerji desteği be hibe desteği uygulaması durdurulacak.

SIRO'nun sabit yatırım tutarı ise 30 milyar TL olarak kayıtlara geçerken, öngörülen nitelikli personel sayısının 400, öngörülen ilave istihdamın ise 2 bin 200 şeklinde olduğu kaydedildi.

Yatırım ile üretilecek batarya hücresinin ise 15 GWs kapasiteli, batarya modül ve paketinin de 19.8 GWs kapasiteli olduğu aktarıldı.

TOGG, Ekim 2020'de Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçtiğini duyurmuştu. 2021 Eylül ayında ise 2 şirketin ortaklığında kurulan SIRO ile, batarya modül ve paketlerinin üretilmesi, Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesi, Türkiye'nin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında rol oynanması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve verimli bir enerji sistemi gelişiminin hızlandırılması hedefleniyor.