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Elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede açıklanan bilgilere göre; yerli elektrikli otomobil üretimi tesisi Bursa'da kurulacak.

Tesiste 4323 kişi istihdam edilecek. Tesiste 5 ayrı modelde yılda 175 bin otomobil üretilmesi planlanıyor. Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak. 31 Aralık 2035'e kadar DMO tarafından 30 bin adet otomobil alınacak.

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