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Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti" ifadelerine yer verildi.

Las Vegas'ta düzenlenen etkinlikte ‘Transition Concept Smart Device’ adı verilen elektrikli sedan bir konsept otomobil sergileyen Togg, ayrıca küresel olarak tescil ettirdiği UseCaseMobility kavramı ile ‘Veri Bazlı İş Modelleri’ ‘Yeni Mobilite Servisleri’, ‘Akıllı Yaşam’ ve ‘Akıllı Şarj’ gibi teknolojik çözümlerini paylaşmıştı.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Doğu ile Batı’nın, akıl ve duygunun buluştuğu bir coğrafyada kurulmuş, mobilite alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyiz. Otomotiv endüstrisinin hızla mobilite ekosistemine dönüştüğü yeni dünyada kullanıcıyı ve veriyi merkezimize alarak, mobilite çözümleri üretiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.