Togg dünya sahnesine çıktı!

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Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de dünya marka lansmanını gerçekleştirdi.

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES’e vizyon otomobiliyle katılan Togg, yeniliklerini ve vizyonunu dünya kamuoyuna duyurdu.

Etkinlikte elektrikli sedan konsept otomobil sergileyen Togg, söz konusu konseptin 'Transition Concept Smart Device' olarak adlandırıldığını ve şirketin vizyon otomobili olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar birçok otomotiv markasında görev almış Türk tasarımcı Murat Günak liderliğinde Pininfarina stratejik ortaklığıyla tasarlanıp, Turkish Cargo uçağıyla ABD’ye getirilen elektrikli otomobilin, daha önce sergilen sedan modelden farklı olarak fastback tasarıma sahip olduğu görülüyor.

Otomobilin üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosunun ise Doğu ve Batı’nın birlikteliğini simgelediği belirtildi.

Ayrıca, Togg'un CES sahnesinde tanıttığı sedan modelin tasarımı ile günümüz otomobillerinden farklı özelliklere sahip olduğu görülüyor.

Sergilenen otomobilin ters yöne açılan kapıları dikkat çekerken, hem ön hem de arka koltukların elektrikli ayarlara sahip olması da yine yerli elektrikli otomobilin dikkat çeken özellikleri arasında.

Öte yandan, Togg'un tanıttığı aracın tasarımı, resmi tanıtımından önce ortaya çıkmıştı.

Hollandalı otomotiv yayın organı Autoweek, Togg'un elektrikli sedan modelinin patent başvurusundaki çizimlere ulaşmış ve otomobilin tasarımını okuyucuları ile paylaşmıştı.

'TEKNOLOJİ ŞİRKETİYİZ'

CES'te açıklamalarda bulunan Togg CEO’su Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES’teyiz” dedi.

Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuştu.

Togg’u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturduklarını vurgulayan Gürcan Karakaş, "Akıllı cihazımızı kullanıcı odaklı (user-centric), akıllı (smart), empatik (emphatic), bağlantılı (connected), otonom (autonomous), paylaşımlı (shared) ve elektrikli (electric) olarak tanımladık ve her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduk. Bu özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility kavramını tüm dünyaya anlatıp, tescil ettirdik. 350’den fazla use-case (kullanıcı senaryosu) çalışarak 40’ın üzerinde yenilikçi konsept belirledik. 2000’den fazla kişinin katıldığı kantitatif araştırma, 30’un üzerinde focus grup ile birebir görüşme yaptık. Önceliklendirdiğimiz konseptlere bağlı olarak bir ‘Kullanıcı Yolculuğu Haritası’ çıkardık" bilgilerini paylaştı.

'BATARYAMIZI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ'

Karakaş, 'Togg Akıllı Yaşam' adını verdikleri hizmetlerle bütünüyle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunduklarını belirterek, "Togg’u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturuyoruz. Akıllı cihazımızın etrafında oluşan ekosistemle konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak çözümler üzerinde çalışıyoruz. Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri geliştiriyoruz. Farasis Energy ortaklığıyla kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri şirketiyle bataryamızı kendimiz üreteceğiz. İş planımız içinde batarya Ar-Ge’si yapıp, kimya geliştirmek de var. Mevcut ve geliştirilecek olan batarya ürün gamı ile hem her tür elektrikli araç için batarya temin etmeyi hem de otomotiv dışı sektörlerde de önemli bir batarya, enerji depolama sistemleri sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz" dedi.

Togg logosunun seçim sürecine de değinen Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Markamız “duygusal” Doğu ve “rasyonel” Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil ediyor, Doğu ve Batı’nın kesişim noktasında Togg var. Logomuzdaki dualite teması hem dış hem de iç tasarımda Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini besliyor. Logomuz aynı zamanda Togg’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor” açıklamasında bulundu.

'2023'ÜN İLK ÇEYREPİNDE PAZARA ÇIKACAK'

2030’a kadar 5 farklı segmentte 1 milyon adet araç üretmeyi planladıklarını belirten Gürcan Karakaş, “2022 sonunda ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak" dedi.

Karakaş, toplamda 5 model üreteceklerini bildirerek, "Otomobilimiz piyasaya çıktığında, Avrupa kıtasında geleneksel olmayan bir üretici tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamımız tamamlanacak” diye konuştu.

TOGG STANDINA TÜRK İSİMLERİN İMZASI

Diğer yandan, ‘ABD’de Yaşayan En Etkili Türkler’ arasında gösterilen ünlü mimar, tasarımcı ve sanatçı Güvenç Özel, CES kapsamında Togg için yapay zekâ ile sanatı bir araya getirdi.

Özel’in, ‘Kelimelerin Anlamlarının Görselleştirilmesi’ temasıyla yaptığı dijital çalışma, insan ve teknolojiyi merkeze aldı.

Moda ve teknoloji birlikteliğini yansıtan projelere imza atan ünlü tasarımcı Arzu Kaprol ise Togg ekibinin kıyafetlerini tasarladı. Togg için sürdürülebilir tasarım ve üretim yöntemleriyle hazırlanan koleksiyonun, Arzu Kaprol tarafından yeni giyim kodlarına uygun şekilde dizayn edildiği kaydedildi.