'Finansmana ulaşım zorlaştı'

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Konuşmasında yurt içinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra, tüm dünyada yükselen hammadde ve enerji fiyatlarıyla da karşı karşıya kaldıklarını belirten Hisarcıklıoğlu "Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan gerilimi, enerji ve gıda arzındaki sıkıntılar, kovid-19’un yeniden yayılması ve dünya genelinde faizlerin artmaya başlaması, küresel büyümeyi aşağı yönlü etkiliyor.

2022’nin geri kalanında, dünyayı daha kasvetli ve daha belirsiz bir ortam bekliyor" dedi.

Bu zorlu dönemde firmaların uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanmasının ekonomi için kritik önemde olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu "Son dönemde finansmana ulaşım zorlaşmış, her il ve ilçemizdeki firmalarımızdan bu yönde gelen şikâyetler artmıştır. En büyük sıkıntıyı da en fazla gözetilmesi gereken küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığı iletilmektedir" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguladıkları görülmektedir. Bazıları da hiç kredi vermemektedir. Diğer bir sorun kredi vadeleridir. Yatırımlar için gerekli olan uzun vadeli ve sabit faizli kredi bulmak da, giderek daha güç hale gelmektedir. Öte yandan, ihracatçılarımız için çok önemli bir imkân olan, Merkez Bankası reeskont kredisi kullandırımlarının azaldığına ilişkin şikayetler de artmaktadır. Reel sektörün arzusu, kredi piyasalarında istikrarın hakim olmasıdır."

'ÜLKEMİZ GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERDİ'

Açılışta konuşan TCMB Başkanı Kavcıoğlu ise şunları söyledi:

"Ülkemiz, salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir reel ekonomik performans sergilemiştir. birçok ülkede iktisadi faaliyet gerilemiş ve pek çok ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir."

Net ihracatın, büyümeye son 5 çeyrek boyunca arka arkaya pozitif katkı sağladığı görülmektedir. Mayıs ayı itibarıyla toplam istihdam edilen kişi sayısı 30.8 milyon ile tarihsel yüksek seviyeye ulaşmıştır."

2020 yılının üçüncü çeyreği ve sonrasında yıllık bazda aralıksız büyüyen sanayi üretimi, 2022 yılı Mayıs ayında yüzde 9,1 oranında önemli bir artış kaydetmiştir. 2022 yılında ihracatımızın ülke ve ürün çeşitliliği 2006 yılına göre iki kat artmıştır. 2015-2022 yılları arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık yüzde 29´u yeni pazar girişleriyle gerçekleşmiştir.

Aralık 2021 ile Haziran 2022 arasında kredi verilen firma sayısı toplamda 1 milyon 878 binden 1 milyon 960´a çıkarak 82 bin adet artarken, kredi kullanan KOBİ´lerin sayısı 195 bin adet yükselerek 2 milyon 56 bin olmuştur."