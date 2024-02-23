TMSF'den 50 milyon liralık lüks araçlar için ikinci ihale - Otomobil Haberleri

TMSF'den 50 milyon liralık lüks araçlar için ikinci ihale - Otomobil Haberleri

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görevli bulunduğu Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’ye ait otomobiller için ikinci kez ihaleye çıkacak.

Yapılan açıklamaya göre, aralarında lüks araçların da bulunduğu otomobillerin satışı için düzenlenen ihalede, satış komisyonu muhammen bedelin altındaki teklifleri uygun bulmadı.

22 Şubat 2024 tarihinde saat TMSF binasında yapılan ihalede Bentley, Porsche, Mercedes ve Land Rover başta olmak üzere çeşit marka ve modelde 19 araç satışa çıkarılmıştı.

Söz konusu araçlar için belirlenen satış değeri ise yaklaşık 50 milyon TL'yi buluyor.

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SATIŞA KONU ARAÇLARIN KAPSAMI VE MUHAMMEN BEDELLERİ

Sıra No Plaka Markası Model / Tipi Model Yılı KM Muhammen Bedel TL(KDV Hariç) Uygulanacak KDV Oranı 1 06HRB95 BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED 2010 52.631 6.300.000.- 1% 2 31ADU951 RENAULT FLUENCE DY 1.6 2011 194.046 465.000.- 1% 3 31TS022 VOLKSWAGEN POLO 1.4 2002 212.547 420.000.- 1% 4 34AYD42 MERCEDES-BENZ S350 BLUETEC 4MATIC LONG 2015 160.346 5.350.000.- 1% 5 34BAD090 MERCEDES-BENZ C 180 1.6 204 AMG 2012 200.536 980.000.- 1% 6 34BCK30 PORSCHE PORSCHE 911 TURBO 2007 132.623 5.400.000.- 1% 7 34BIG697 FORD 2019 FORD TRANSIT FAC6 2019 28.428 875.000.- 20% 8 34CBL487 MERCEDES-BENZ A 180 D F2A AC STATION 2019 20.988 1.610.000.- 1% 9 34DDA507 MERCEDES-BENZ EQC 400 4 MATİC 204X 2020 87 3.650.000.- 1% 10 34DDD185 AUDI AUDI E-TRON 2019 90 4.250.000.- 1% 11 34DNL907 AUDI A4LIMOUSINE 4701 2017 51.519 1.610.000.- 1% 12 34DSP181 PORSCHE MACAN 95B SİYAH 2018 28.935 3.820.000.- 1% 13 34DSU200 MERCEDES-BENZ G 350 D (463) 2016 67.101 6.140.000.- 1% 14 34ELD93 BMW BMW 520I (5L) 2015 118.359 1.500.000.- 1% 15 34NZR79 BMW İ BMW İ I8 (2Z21) 2015 73.496 4.000.000.- 1% 16 34TK906 FORD TRANSİT CONNECT T220S 1.8 TDDIAC 2005 175.195 200.000.- 1% 17 42D2266 MERCEDES-BENZ X-KLASSE 2018 27.310 1.780.000.- 20% 18 42FPN98 FIAT FIORINO 225 2017 94.093 485.000.- 1% 19 Plakasız* LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 5.0 SC 2011 - 735.000.- 1%