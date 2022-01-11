Enes Çakmak'ın yakın arkadaşı Can Yıldırım Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tiktok fenomeni Enes Çakmak'ın vefat ettiğini duyurmasının üzerine Enes Çakmak kimdir, öldü mü sorusu gündeme oturdu. Can Yıldırım'ın paylaşımlarında Enes Çakmak'ın cenazesi için bilgilerin paylaşılması üzerine Enes Çakmak neden öldü sorusu araştırılmaya başladı.