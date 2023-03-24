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Dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer alan ancak son dönemde birçok ülkede güvenlik endişeleri sebebiyle devlet kurumlarında yasaklanmaya başlanan TikTok için çember daralıyor.

Çinli ByteDance'in sahip olduğu TikTok için kişisel verileri toplaması ve Çin Hükümetine satması yönünde iddialar sebebiyle ABD'de tamamen kapatılması yönünde bir soruşturma başlatılmıştı. ByteDance'in TikTok üzerindeki hisselerini satması ve aksi taktirde ABD'de TikTok uygulamasının kullanımına yasak getirilebileceği açıklanmıştı.

Çin'le bağlantısı hakkında şüphelerin arttığı sosyal medya platformu TikTok’un CEO’su Shou Zi Chew, ABD Kongresi’nde şirketini savunmak için ifade verdi. Chew, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

ZAMAN ZAMAN TANSİYON YÜKSELDİ

Yaklaşık 5 buçuk saat süren oturumda hem Cumhuriyetçi hem Demokrat milletvekillerinin Chew'e karşı sert tutumu dikkati çekti. Chew, milletvekillerinin sorularına uzun cevaplar vermek istese de milletvekillerinin "evet" veya "hayır" şeklinde net yanıtlar istemesi oturumda zaman zaman tansiyonu yükseltti.

"ÇİN HÜKÜMETİ TARAFINDAN KONTROL EDİLMİYORUZ"

Özellikle ABD'nin durumu 'Ulusal güvenlik sorunu' olarak tanımlaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Chew, TikTok’un ana şirketi ByteDance’in “Çin hükümetinin sahip olmadığını ya da Çin hükümeti tarafından kontrol edilmediğini” öne sürdü. Bu bilgilerin

ÖZEL BİLGİLERİ SATARAK PARA KAZANIYOR İDDİASI

CEO Chew'in ByteDance ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilişkisi, ABD'lilerin verilerinin Çin'e aktarılması, platformun özellikle gençlerin zihinsel sağlığını olumsuz etkilemesi, zararlı içeriklerin engellenmesi ve siyasi içerikler gibi bir dizi konuda verdiği yanıtlar, milletvekillerini tatmin etmedi. Demokrat Parti'den Frank Pallone Jr., kişisel verilerin gizliliği sorunlarına dikkat çekti ve “TikTok özel bilgileri alıp, sonra satarak çok para kazanıyor. Veri satmama sözü verebilir misiniz?” diye sordu. Chew ise "Endüstri normlarının dışında hiçbir şey yapmıyoruz" dedi ancak soruya daha teknik bir yanıt verebilmek için süreye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"OYUN FİRMALARI DAHA ÇOK VERİ TOPLUYOR"

Kongre’nin TikTok'u veri gizliliği konusunda sorgularken platformun herhangi bir sağlık veya konum verisi toplamamayı taahhüt edip edemeyeceğini sorusuna Chew, "Bunlar, sektörümüzdeki diğer birçok şirket tarafından sıklıkla toplanan verilerdir. Neler topladığımız konusunda kullanıcılarımıza karşı çok şeffaf olmaya kararlıyız. Sektördeki çoğu oyuncudan daha fazla veri topladığımıza inanmıyorum" cevabını verdi.

"MANİPÜLATİF PLATFORM YASAKLANMALI"

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Milletvekili Cathy McMorris Rodgers, TikTok'un Amerikalıların verilerini toplayarak toplumu gözetlediğini ve ÇKP'nin de bu verileri ABD'yi manipüle etmek için araç olarak kullandığını savundu. Rodgers, "TikTok, defalarca daha fazla kontrol, daha fazla gözetleme ve daha fazla manipülasyon yolunu seçti. Platformunuz yasaklanmalı." ifadesini kullandı. TikTok çalışanlarının birçoğunun Çin ile bağlantılı olduğunu öne süren Rodgers, "(TikTok) ÇKP'nin Uygur Müslümanlarına yönelik soykırımını ve işkencesini ifşa eden Amerikalı bir genci bile sansürledi" dedi.

"TİKTOK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGILI"

Chew ise TikTok'un ifade özgürlüğünü gözeten bir platform olduğunu ve bu tarz içeriklerin kaldırılmadığını ileri sürerek, "Uygulamamızı kullanırsanız dünya çapında birçok kullanıcının bu konuda içerik ürettiğini göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Kendisinin Singapurlu olduğunu, şirketin ana merkezinin Çin'de değil, Singapur ve Los Angeles'ta bulunduğunu belirten Chew, ABD'de 150 milyondan, dünyada 1 milyardan fazla TikTok kullanıcısı olduğunu kaydetti.

"TEKNOLOJİNİZ ÖLÜME YOL AÇIYOR"



Kongrede en kritik konulardan bir tanesi ise TikTok'un çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili endişeler oldu. Araştırmaların TikTok'un gençlere duygusal sıkıntı oluşturan ve yeme bozukluğuna sebep olan paylaşımları bulundurduğunu vurgulandı. Kongre temsilcisi Gus Bilirakis, TikTok'un çocukların kendine zarar vermeyi teşvik eden içeriğe maruz kalmasına izin veren içerik denetleme eksikliği olduğunu söyleyerek, "Teknolojiniz kelimenin tam anlamıyla ölüme yol açıyor" dedi.

TÜRKİYE’DE DE KVKK’DAN CEZA GELMİŞTİ

Mart ayının başında ise Türkiye’de de TikTok ile ilgili bir gelişme yaşanmıştı. Dünya çapındaki güvenlik endişelerini doğrulayan bir gelişme yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi

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