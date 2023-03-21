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TikTok CEO'su Shou Zi Chew: Kritik bir süreçteyiz!

TikTok CEO'su Shou Zi Chew, Çin'e ait kısa video uygulaması şirketinin, giderek artan sayıda ABD ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle popüler uygulamayı yasaklamaya çalıştığı için çok kritik bir dönemle karşı karşıya olduğunu belirtti

Giriş: 21.03.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
TikTok'tan yasaklarla ilgili açıklama
HABERTURK.COM

Dünya çapında Çinli kısa video uygulaması TikTok için yasaklar genişlerken, CEO Shou Zi Chew'den konu ile ilgili açıklama geldi. Çok kritik bir dönemde olduklarının vurgusunu yapan Chew, TikTok'ta yayınlanan bir videoda, uygulamanın şu anda 150 milyondan fazla aktif aylık ABD kullanıcısı olduğunu açıkladı. Chew, "Bu, ABD'nin neredeyse yarısı TikTok'ta demek oluyor" şeklinde konuştu. 2020'de TikTok, 100 milyon ABD kullanıcısı olduğunu açıklamıştı.

PERŞEMBE GÜNÜ İFADE VERECEK

Perşembe günü Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nde ifade verecek olan Chew, "Bazı politikacılar TikTok'u yasaklamaktan bahsediyor. Şimdi bu, TikTok'u 150 milyon kullanıcının tamamından uzaklaştırabilir" şeklinde konuştu.

Bununla birlikte kullanıcıları arkasına almayı hedefleyerek TikTok kullanıcılarından, "ABD'li kanun koyucuların TikTok hakkında neyi sevdiğinizi bilmelerini istersiniz, yorumlarınızı bırakın" dedi.

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