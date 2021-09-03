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Renault MAİS ve TikTak, Türkiye'de elektrikli araçların kullanımı ve farkındalığının artması için önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında kurulan ve İstanbul'da 300 bin üyesine kentsel ulaşım hizmeti sağlayan TikTak, anlaşma kapsamında 400 adet Renault Zoe tedarik ederek filosunu elektrikli araçlarla büyütecek.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "TikTak ile yaptığımız anlaşmanın, üçüncü nesil Zoe gibi tüketicinin tüm beklentilerini karşılayan, çevre dostu elektrikli otomobillerin ülkemizde daha fazla yaygınlaşmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Renault Grubu 3 elektrikli aracı daha satışa sunacak. Günümüzde teknoloji ve maliyet odaklı paylaşımlı araç kullanımına yönelik talepler artıyor. Bu doğrultuda iş birliklerine önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TikTak'ın Kurucusu ve CEO'su Ersan Öztürk de, "18 milyon dolar değerindeki bu anlaşma, mobilite hizmetimizin yeni nesil elektrikli araçlar ile büyümesi için çok önemli bir adım niteliği taşıyor. Çevre dostu misyonumuz doğrultusunda kullanıcılarımızın karbon ayak izini azaltmayı ve hava temizliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin diğer şehirlerinde de büyürken, elektrikli araçlara yatırım yapmayı sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.