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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son

        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!

        İstanbul'da kumar borcu yüzünden gasp planı yapan 30 yaşındaki Muhammet Ali K., internet üzerinden "sahte ticari taksi plakası" satışı ilanı verdi. Bu ilan üzerine ticari taksi plakasını satın almak isteyen 40 yaşındaki Recep Dindi, 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasını yanına alıp şüpheliyle buluştu. Şüpheli buluştuğu, Recep Dindi'yi silahla öldürerek ziynet eşyası dolu çantayı alıp kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği cinayeti kısa sürede çözdü

        Giriş: 02.05.2024 - 11:46 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:25
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        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
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        İstanbul'da olay, 30 Nisan günü saat: 16.00 sıralarında Çekmeköy’deki, Ekşioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Recep Dindi'yi (40) araçta öldürülmüş olarak buldu. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        TELAŞLA KAÇAN BİRİ TESPİT EDİLDİ

        Olay bölgesinde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, elinde bir çantayla telaşla kaçan şüpheliyi tespit etti. Bu şüphelinin olayın katil zanlısı olabileceği ihtimali üzerine takip derinleştirildi. Yapılan çalışmalarla şüphelinin, kurye işi yapan Muhammet Ali K. (30) olduğu belirlendi. Bir suç kaydı bulunan şüpheli, yapılan çalışmaların ardından yakalandı.

        CİNAYETİN AYRINTILARI ŞOKE ETTİ

        Yakalanan şüpheli sorgusunda, cinayetin ayrıntılarını anlattı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, şüpheli Muhammet Ali K.'nin, kumar borcu yüzünden, paraya ihtiyacı vardı. Para bulmak içinde plan yaptı. Plana göre, önce internet üzerinde sahte bir ticari taksi plakası satışı ilanı verdi. İlanın ardından kendisini, Recep Dindi aradı.

        KATİL ZANLISI, KİRALIK ARAÇLA MAKTULÜ ALDI

        Ticari taksi plakasını satın almak isteyen Recep Dindi, şüpheli ile buluştu. Elde edilen kamera görüntülerinde, katil zanlısının, maktulü, kiraladığı araca alması da yer aldı.

        ÖLDÜRÜP ALTINLARI GÖMDÜ

        Araca, yanında getirdiği 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ile binen Recep Dindi, bir süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonrası, katil zanlısı Recep Dindi’yi araçta bırakarak ziynet eşyası bulunan çantayı alarak hızla olay yerinden kaçtı.

        ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Hayatını kaybeden Recep Dindi, 40 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Recep Dindi, 40 yaşındaydı.

        Olaydan sonra silahı ormanlık alana atan şüpheli, gasp ettiği altınları da toprağa gömdü. Yapılan çalışmaların ardından suçunu itiraf eden zanlı, altınları gömdüğü yeri de polislere gösterdi. Yapılan kazıda gasp edilen altınlar da bulundu. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

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