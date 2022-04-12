Ticari mevduata TMSF garantisi

HABERTURK.COM

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye, çoğunluğu bankacılık kanunu ile ilgili değişiklik içeren 17 maddelik kanun teklifi sunuldu. Teklif, şahıslarca açılan mevduat ve katılım hesaplarına sağlanan tasarruf mevduatı sigorta fonu garantisinin kapsamını genişletiyor. Ticari mevduatlara da TMSF garantisi uygulanmasını öngörüyor.

AK Parti milletvekillerince TBMM’ye sunulan ekonomik konularla ilgili torba yasa teklifi, çoğunluğu bankacılık kanununda değişiklik içeren 17 maddeden oluşuyor.

Teklife göre, şahıslarca açılan mevduat hesapları ve katılım paylarının 200 bin liralık kısmı için uygulanan tasarruf mevduatı sigorta fonu (TMSF) garantisinin kapsamı genişletilecek.

Şirketlere ait ticari mevduat ve katılım payları da garanti kapsamına alınacak. Teklifin gerekçesinde bu değişikliğin, Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Birliği’nin (IADI) yürürlüğe koyduğu temel prensipler çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca inşa edilerek büyükşehir belediyelerine devredilen metro projeleri için merkezi bütçeden harcanan tutarlar, belediyelerin vergi paylarından yüzde 5 oranında kesinti yapılarak tahsil edilecek. Daha önce bu konudaki düzenleme Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılmış ancak Anayasa Mahkemesi, kanunda sınırlar açıkça belirlenmediği gerekçesiyle iptal etmişti.

Şirketlerin 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların kur korumalı TL mevduat hesabına çevrilmesi halinde uygulanan vergi istisnasının kapsamı genişletiliyor.

Şirketlerin 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer almayıp 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında görünen yabancı paraların bu yılın sonuna kadar kur korumalı TL mevduata çevrilmesi halinde, elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar vergiden istisna edilecek.