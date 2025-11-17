Ticari gayrimenkulde reel kayıp

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 3. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı.

TGFE, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 30 artarken, reelde ise yüzde 2,4 azaldı.

REKLAM advertisement1

Türkiye genelinde, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 yükselen Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal yüzde 30 artmasına karşın reel olarak yüzde 2,4 azaldı.

Ofis Fiyat Endeksi de aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,6 artarken, reelde ise yüzde 2,7 azaldı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, İstanbul'da yüzde 3,2, Ankara'da yüzde 5,2 ve İzmir'de yüzde 3 artış kaydetti.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,3, 32 ve 31,9 yükseldi.