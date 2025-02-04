Ticaret Bakanlığı duyurdu: Simide zam yapana yasal işlem
İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatlarına gayriresmi zam yaptı. Simide zam haberleri üzerine Ticaret Bakanlığı 20 liradan simit satan 35 işletme hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan,"Fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" dedi
İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatları gayriresmi zamla 20 liradan satmaya başladı.
Simide zam haberleri üzerine Ticaret Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını duyurdu.
18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.
Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.
Gürcan, fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
ZAM İÇİN TİCARET BAKANLIĞI'NDAN GÖRÜŞ ALINMASI GEREKİYOR
İstanbul'da simit için resmi fiyatı en son 2024 yılında 12,5 lira olarak belirlenmişti. Simit fiyatlarına zam yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınması gerekiyor.
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