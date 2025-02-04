Ticaret Bakanlığı duyurdu: Simide zam yapana yasal işlem

İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatları gayriresmi zamla 20 liradan satmaya başladı.

REKLAM advertisement1

Simide zam haberleri üzerine Ticaret Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını duyurdu.

18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gürcan, fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

REKLAM

Fiyat Tarifesine Aykırı Şekilde 20 TL’ye Simit Satan İşletmelere

Yasal İşlem Başlatıldı!



Serbest piyasa koşulları çerçevesinde tüketici haklarını korumak ve adil, rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla piyasa denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son… https://t.co/CJiM84hkaz — MAHMUT GÜRCAN 🇹🇷 (@mahmutgurcan) February 4, 2025

ZAM İÇİN TİCARET BAKANLIĞI'NDAN GÖRÜŞ ALINMASI GEREKİYOR

İstanbul'da simit için resmi fiyatı en son 2024 yılında 12,5 lira olarak belirlenmişti. Simit fiyatlarına zam yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınması gerekiyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsili