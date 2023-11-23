Ticaret Bakanı Bolat: Elektrik ve elektronik ürünler ihracatımız 13,7 milyar dolara yükseldi

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Bakan Bolat, İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Aydınlatma Fuarının (A-TECH) açılışında yaptığı konuşmada, dünyada da önemli bir yere sahip olan elektrik ve elektrikli cihazlar sektörünün Türkiyede çok hızlı geliştiğini söyledi.

Dünya sanayi üretiminin yüzde 10undan fazlasını bu sektörün gerçekleştirdiğini dile getiren Bolat, "Yakın ve orta geçmişi düşündüğümüzde ülkemizin bu alanda ne kadar başarıyla ilerlediğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sanayicilerimize, üreticilerimize müteşebbislerimize bu anlamda büyük teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"YÜZDE 15'LİK ARTIŞ BÜYÜK BAŞARI"

Geçen yıl sektörde küresel ticaretin 3,7 trilyon dolar seviyesinde olduğunu ve bu noktada Çin, Tayvan, Güney Kore ve ABDnin ilk sıralarda yer aldığını aktaran Bolat, "Türkiye olarak da elektrik ve elektronik ürünler ihracatımız büyük bir artış gösteriyor. Son 5 yıl içinde sektör ihracatımız 8,7 milyar dolardan 13,7 milyar dolara yükseldi. Yani dünyanın salgınla, savaşlarla, enerji krizleriyle, gıda krizleriyle, kuraklık, iklim değişikliği gibi krizlerle boğuştuğu bir dönemde sizin, yani bizim sektörümüz 5 milyar dolar ihracatını artırmış. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Bu noktada ihracatta ilk 10 ayda da 2023 yılında 12,5 milyar dolara ulaştık bu sektörde, yüzde 15'lik bir artış sağlandı. Dünya ticaretinin yüzde 5e yakın geliştiği bir yılda elektrikli cihazlar ve elektronik ürünler sektöründe yüzde 15'lik bir ihracat artışı sağlamak büyük bir başarı" şeklinde konuştu.

"2028 İÇİN 375 MİLYAR DOLAR MAL, 200 MİLYAR DOLAR HİZMET İHRACATI HEDEFİMİZ VAR"

Bu anlamda büyük hedeflere sahip olduklarına dikkati çeken Bakan Bolat, son 21 yılda 36 milyar dolar ihracattan geçen yıl 254 milyar dolara çıkıldığını, bu yıl 256 milyar dolar mal ihracatına ulaşılacağını ve bunun 7,5 katlık bir artış olduğunu kaydetti.

"Yine son 21 yılda, 12 milyar dolar olan hizmetler ihracatı geçen yıl 89 milyar dolara ulaştı." diyen Bolat, "Bu sene inşallah 100 milyar doları aşacağız hizmetler ihracatında. Burada da 6,5 kat bir artış sağlanmıştı. 2028 yılı için 375 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmetler ihracatı hedeflerimiz var. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bütçemizin yüzde 60ından fazlasını hem mal ihracatçılarımız için hem hizmetler ihracatçılarımız için desteklere ayırdık. Bakanlık personeli olarak hepimiz sizlerin yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. Her zaman bizimle irtibata geçebilirsiniz. Kapımız 24 saat açık. Bunu açıkça söylemek istiyorum" dedi.

"17 BİNDEN FAZLA İHRACATÇIYA DESTEK SAĞLADIK"

Bakan Bolat, 80 ülkede, 1500 uluslararası fuara katılımı desteklediklerini, Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Aydınlatma Fuarının da Bakanlık desteği kapsamında olduğunu bildirdi. Bu anlamda ihracatçılar için de 60ın üzerinde ülkeye 200den fazla sektörel ticaret heyeti düzenlediklerini ve 2023te 17 binden fazla ihracatçıya destek sağladıklarını anlatan Bolat, "Çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz. Özel sektör, hükümet, kamu, el ele Türkiyemizi ihracata dayalı büyüme modeliyle daha müreffeh, daha başarılı, daha güçlü gelişmiş bir ülke konumuna getirmek ve halkımızın refahını ve satın alma gücünü, alım gücünü artırmak en büyük misyonumuzdur, hedefimizdir" diye konuştu.

"SINIRDA KARBON VERGİSİ DÜZENLEMESİ NOKTASINDA İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm uyum çalışmaları olduğunu ve Türkiye olarak bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri başlattıklarını belirten Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ticaret Bakanlığı olarak bütün bakanlıklar arası koordinasyon çalışmalarında biz öncü kuruluşuz. İş dünyamızı 1 Ocak 2026da başlayacak sınırda karbon vergisi düzenlemesine hazırlamak ve sizlere yeni maliyetler getirmemek noktasında işbirliği yapmaya hazırız. Biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" Bakan Bolat, ihracatçılara destek noktasında yeni destek paketleri hazırladıklarını sözlerine ekledi.