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Threads nedir, nasıl üye olunur ve ne zaman çıkıyor? Meta, Twitter'a rakip oluyor!

Dünyaca ünlü mikro blog sitesi Twitter'a rakip geliyor. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta, söz konusu uygulamaya rakip olacak Threads'i, sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. İşte, Threads nedir, nasıl üye olunur ve ne zaman çıkıyor sorularının cevapları...

Giriş: 04.07.2023 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, geçtiğimiz günlerde "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla günlük tweet görüntüleme sayısını kısıtlamıştı. Söz konusu durumun sosyal medyada büyük tepki toplaması nedeniyle sosyal medya kullanıcıları yeni bir platform arayışına girmişti. Meta ise söz konusu duruma dair bir süredir üzerinde çalıştığı Twitter benzeri uygulamasını kullanıcılarla paylaşamya hazırlanıyor. İşte, detaylar...

  • THREADS NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Apple Store'da yerini alan ancak henüz indirilemeyen Threads uygulamasının, 6 Temmuz'da piyasaya sürüleceği aktarıldı.

  • THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

    Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

  • HER ŞEYİN TARTIŞILABİLECEĞİ BİR YER OLACAK

    Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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