'The Nutcracker' İstanbul ve Ankara’ya geliyor

Karlar altındaki büyülü sahneler, rengarenk kostümler, görkemli dekorlar ve Tchaikovsky’nin zamansız müzikleriyle The Nutcracker (Fındıkkıran), 1892’deki prömiyerinden bu yana dünyanın en sevilen klasik bale eserlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Köklü tarihiyle Kafkasya’nın en önemli sanat kurumlarından biri olan Gürcistan Devlet Balesi, bugüne dek dünyanın dört bir yanında sahne aldı. New York Times tarafından “kusursuz” olarak nitelendirilen topluluk, 2008 yılında Edinburgh Uluslararası Festivali’nde kazandığı Herald Angels Ödülü ile uluslararası başarısını taçlandırdı. 2024’te Londra Coliseum’daki gösterileriyle de büyük yankı uyandıran topluluk, her sahneye çıktığında zarafet ve gücü bir arada sunuyor.

Sanata Yön Veren Bir Balerin: Nina Ananiashvili

Gösterinin sanat yönetmeni ve koreografı Nina Ananiashvili, Bolshoi Ballet ve American Ballet Theatre’ın eski baş balerini olarak dünya bale tarihine adını yazdırmış bir isim. Daily Telegraph tarafından “gelmiş geçmiş en büyük 12 balerin” arasında gösterilen sanatçı, 2002’de US Dance Magazine tarafından “Yılın En İyi Balerini” seçildi.

2004’ten bu yana Gürcistan Devlet Balesi’nin sanat yönetmenliğini sürdüren Ananiashvili, topluluğa kazandırdığı vizyonla klasik repertuvarın yanı sıra Balanchine, Ashton, Kylián ve Ratmansky gibi koreografların eserlerini sahneye taşıyarak uluslararası prestijini güçlendirdi. 175 Yıllık Bir Sanat Geleneği Gürcistan Devlet Balesi, Fındıkkıran’da büyüleyici dekorları, göz alıcı kostümleri ve etkileyici koreografisiyle seyircilerini yalnızca bir bale gösterisine değil, hayal ve gerçek arasında unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor... Piu Entertainment organizasyonuyla 17 Ocak’ta Zorlu PSM, 18 Ocak’ta ise ATO Congresium 'dasahnelenecek gösterinin biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo’da satışa çıktı...