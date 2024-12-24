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        Haberler Spor Futbol 1. Lig TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:48
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        Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ile buluşacak!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek toplantıda, ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunulacak.

        Toplantıya katılım sağlayacak olan üyelere, değerlendirilen farklı modeller ve yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir aşamaya gelinen hakemlik sistemi konusunda bilgi verileceği duyuruldu.

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