2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan ve yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kerem Demirbay'ın ardından bu kez de Tete ile mutlu sona yakın. Bugün, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Cimbom'un Tete transferi ile ilgili detayları derledik...