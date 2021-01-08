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2020'de hisse değerindeki yükseliş ile dikkat çeken elektrikli otomobil üreticisi Tesla, tarihinde ilk kez 800 milyar dolarlık değere ulaştı.

Gün içinde hisseleri yüzde 5 oranında değerlenen şirket, böylece değerini 800 milyar doların üzerine taşımış oldu.

Hisseleri son 1 yılda yüzde 700 artış kaydederek piyasalarda dikkat çeken Tesla'nın piyasa değeri en son 774 milyar dolar seviyesinde ölçülmüştü.

'UCUZ' SUV'U SATIŞA ÇIKARDI

Tesla, gün içinde Model Y otomobilinin daha ucuz versiyonunu satışa sunarak da ses getirdi.

Markanın orta boy SUV modeli olan Model Y, Model 3 ile aynı platformu paylaşıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Model Y'nin ucuz versiyonu markanın en ucuz otomobilinden 4 bin dolar daha pahalı durumda.

ABD'li üreticinin 'ucuz' SUV modelinin Model 3 ile birlikte Çin'deki tesisinde de üretilmesi bekleniyor. Son yıllarda küresel üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Tesla, Çin'deki fabrikasını büyütmeye çalışırken, bir yandan da Avrupa otomotiv endüstrisinin kalbi Almanya'da fabrika açmaya hazırlanıyor.

MUSK EN ZENGİN İNSAN OLDU

Önceki gün ise, Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bıraktı ve dünyanın yeni en zengini oldu.

Musk, Forbes'un canlı istatistiklerine göre Tesla'daki değer artışına bağlı olarak listede ilk sıraya yükseldi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2017'den beri dünyanın en zengin kişisi unvanını koruyordu. Ve serveti 184 milyar dolar hesaplanıyordu.

Öte yandan, 2020'de analiz şirketlerinin tahminlerini geride bırakan Tesla yıl boyunca 499 bin 550 araç sattığını duyurmuştu. Şirket, geçtiğimiz yılın son üç ayında 180 bin 570 adet araç üretip teslim ederek de en iyi döneminin altına imza atmıştı.