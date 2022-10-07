Tesla'nın elektrikli kamyonunun yollara çıkış tarihi belli oldu. Elektrikli otomobil üreticisinin CEO'su Elon Musk, elektrikli kamyonların teslimatına Aralık ayında başlayacaklarını açıkladı.
Musk'ın verdiği bilgiye göre, Tesla'nın Semi adını verdiği elektrikli ticari aracının ilk müşterisi ise PepciCo oldu.
Öte yandan, aracın menzili 800 kilometre açıklanırken, ilk etapta kaç adet Semi kamyon üretileceği hakkında ise bilgi verilmedi. Aracın ABD'de 180 bin dolardan satışa çıkması bekleniyor.
Tesla Semi'nin ilk müşterisi olacağı açıklanan PepciCo'nun CEO'su Ramon Laguarta, şirketin toplam emisyon değerinin yüzde 10'unun taşımacılıkta kullanılan araçların oluşturduğunu bildirmişti.
Semi 2017 yılında tanıtıldığında, üretim tarihi olarak 2019 işaret edilmişti. Fakat, koronavirüs pandemisi ve parça tedarikinde yaşanan sıkıntıların aracın üretim tarihinin ertelenmesine yol açtı.
TÜRKİYE'DEN RAKİP GELİYOR
Tesla haricinde diğer otomotiv üreticileri de elektrikli kamyon alanına yatırımlarını hızlandırdı. Aralarında yerli üreticilerinde olduğu firmalar, geçtiğimiz ay Almanya'da düzenlenen ticari araç fuarında elektrikli kamyonlarını tanıttı.
Daimler Trucks'ın fuarda tanıttığı elektrikli kamyon modeli eActros LongHaul, tek şarj ile 500 kilometrelik menzil sunuyor.
2024 yılında yollara çıkacak araç, bataryasını 30 dakikada yüzde 80 oranında doldurabiliyor.
Yerli üretici Ford Otosan da, Türkiye'de geliştirilen ve üretilen ilk yüzde 100 elektrikli ağır ticari aracını aynı fuarda tanıttı.
Teknik özellikleri paylaşılmayan Ford Trucks'ın yüzde 100 elektrikli yeni nesil kamyonunun, içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında, aylık daha düşük enerji tüketim maliyeti sunduğu belirtiliyor.
Ford Otosan'ın elektrikli kamyonu yollara çıktığında Tesla Semi'ye rakip olacak.
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