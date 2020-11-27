Reuters

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'deki fabrikasında elektrikli araçlar için şarj istasyonu üreteceğini duyurdu.

Dünyanın hem otomotiv hem de elektrikli otomobil satış hacmi anlamında en büyük pazarı olan Çin'de, Tesla markaları şarj istasyonlarının 2021'de kullanıma açılacağı kaydedildi.

Hali hazırda Model 3'ü Çin'de üreten şirket, yakın bir gelecekte Model Y otomobilini de aynı fabrikada üretecek.

Verilen bilgiye göre, Tesla Çin'in Şangay kentindeki tesisine üçüncü nesil şarj istasyonu üretimi için 6.4 milyon dolarlık yatırım yapacak. ABD'li şirket, buradaki tesisinde yılda 10 bin adet şarj istasyonu üretmeyi planlıyor.

Tesla Ekim ayında Çin'de 13 bin adetlik araç satışı gerçekleştirdi. Şirket, talebi karşılamak ve yeni modellerini de aynı tesiste üretmek adına yakın zamanda kapasite artışına gidecek.