Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı Cybertruck'ın özelliklerinde çok, tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede zırhlı camın kırılması ses getirmesi.

Etkinlikte aracın güçlü özelliklerinden biri olarak lanse edilen zırhlı camın kırılması herkeste olduğu gibi Tesla CEO'su Elon Musk'ta da şaşkınlık yarattı.

Olayın nedenlerini araştıracaklarını belirten Musk, bugün ise bu konuda bir açıklama yaptı.

Musk açıklamasında, kırılmaz cam testinden önce kapılara balyozla vurularak yapılan dayanıklılık testinin camları çatlatmış olabileceğini belirtti.

Elon Musk, dayanıklılık testinden önce kırılmaz cam testinin yapılması gerektiğini de kaydetti.