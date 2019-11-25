Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck'ın, tanıtımının üzerinden bir hafta geçmeden 200 bin ön sipariş aldığı ortaya çıktı.

Markanın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, söz konusu ön sipariş rakamına aracın tanıtımının ardından geçen ilk 3 günde ulaşıldı.

Başlangıç fiyatı ABD için 39 bin 900 dolar olarak açıklanan Cybertruck'a ön sipariş için, 100 dolarlık bir ödeme yapılması bekleniyor.

2021'DE SATIŞA ÇIKACAK

Böylece, Tesla'nın sadece ön siparişten 20 milyon dolarlık bir hasılat elde ettiği ortaya çıkıyor.

Gövdesinin darbelere dayanıklı ve camlarının ise zırhlı olduğu açıklanan Cybertruck'ın, tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede aracın camlarında kırıklar meydana gelmişti.

Tesla'nın elektrikli pick-up modelinin 2021 sonunda satışa çıkması hedefleniyor.