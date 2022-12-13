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Haberler Kripto Para Terraform Labs Kurucusu Do Kwon Sırbistan'da ortaya çıktı

Do Kwon Sırbistan'da ortaya çıktı

Mayıs ayında kripto para piyasasında büyük bir çöküşe yol açan ve kırmızı bültenle aranan Terraform Labs Kurucusu Do Kwon'un Sırbistan'da olduğu açıklandı. Do Kwon'un Güney Kore'ye iadesi için yetkililer harekete geçti

Giriş: 13.12.2022 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
Terraform Labs Kurucusu Do Kwon Sırbistan'da ortaya çıktı
HABERTURK.COM

Son zamanlarda kripto para piyasasında FTX'in iflası ve platformun kurucusu Sam Bankman-Fried'ın açıklamaları gündemi belirliyor. Son olarak bu sabaha karşı Bankman-Fried'ın Bahamalar'da tutuklandığı açıklandı.

Ancak FTX kripto parada bu yıl yaşanan ilk iflas olmadı. Mayıs ayında Terra ağının sabit coini TerraUSD'nin (UST) 1 dolarlık değere tutunamamasıyla kripto para tarihinin en büyük çöküşlerinden birisi yaşanmıştı. Terra ağının yerel kripto parası LUNA da bunun üzerine çakıldı. Toplamda 1 haftada 40 milyar dolarlık piyasa değeri buharlaştı.

Bu yaşananların ardından Terraform Labs'in Güney Koreli Kurucusu ve CEO'su Do Kwon hakkında soruşturma açıldı.

'ÖLÜM MELEKLERİ' PEŞİNDEYDİ

Güney Kore'de Terraform Labs skandalının araştırılması için mali soruşturma alanındaki başarılarıyla tanınan 'Yeouido Ölüm Melekleri' isimli bir araştırma birimi 2 yıl 4 ayın ardından yeniden göreve çağrıldı. 7'si savcı 48 kişiden oluşan bu ekip ismini Seul'un finans merkezi Yeouido bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı soruşturmalar ve verdirdiği cezalardan alıyor. Ekip üyeleri Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Kurumu yetkililerinden oluşuyordu.

İADE ANLAŞMASI BULUNMUYOR

Soruşturma sonucu Do Kwon'un önemli ihmallere imza attığı tespit edilince Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı. Ancak soruşturma açıldığında Singapur'da olan Do Kwon bu ülkeden kaçmış ve bugüne kadar nerede olduğu tespit edilememişti. Güney Kore basını ise dün resmi kaynaklara dayandırdığı haberlerde Do Kwon'un Sırbistan'a geçtiğini bildirdi.

DUBAİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çıkan haberlerin ardından Seul Güney Bölgesi Savcılık Ofisi Do Kwon'un Sırbistan'da olduğunu doğruladı. Bu ülkeye Dubai'den geçtiğinin tahmin edildiğini bildirdi. Yetkililer aranan ismin ülkelerine iadesi için harekete geçti. Güney Kore'nin Sırbistan'la suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor. Dolayısıyla sürecin nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor.

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