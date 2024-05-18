21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!

21 yaşındaydılar... İki arkadaşın feci ölümü!
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, bariyere çarpan motosikletteki 21 yaşındaki Ali Erdoğan ile arkasında oturan aynı yaştaki Özgür Ay, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Manisa'da, Ali Erdoğan'ın (21) kullandığı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Alahıdır Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
DEVRİLEN MOTOSİKLETTEN SAVRULDULARHayatını kaybeden Ali Erdoğan.
AA'da yer alan habere göre devrilen motosikletten savrulan sürücü Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.
DİĞER GENÇ DE HASTANEDE CAN VERDİHastanede hayatını kaybeden Özgür Ay.
Motosiklette yolcu olarak bulunan Özgür Ay (21) da kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.